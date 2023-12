Kako je dom mladega para postal oaza trajnostne energije

Ko človek ob življenjskih prelomnicah sprejema velike odločitve, se zazre v jutrišnji dan in sprašuje, kakšna bo njegova prihodnost. Odločno uprt pogled sta imela Marko in Nina, ko sta se odločila za skupno življenje, kupila hišo in zaživela na svojem. Soočena z marsikaterimi zahtevnimi izzivi stanovanjske problematike mladih se nista vdala malodušju, temveč sta se z vizijo trajnosti, kakovostnejšega bivanja pa tudi dolgoročnega finančnega prihranka podala na pot iskanja energetsko učinkovitih rešitev za njun novi dom.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Petrol