Kako in kje kupiti kriptovalute ter zaslužiti

Poglejmo si nekaj neverjetnih podatkov:

Odpiranje računa pri menjalnici

Kupil sem kriptovaluto. Kaj pa zdaj?

Vsi govorijo o tem, a le redki jih dejansko imajo. Zato smo vam pripravili brezplačni vodnik z navodili, kako kupiti kriptovalute, kje jih kupiti in kako z njimi potencialno zaslužiti.Ta članek v podobni obliki smo prvič objavili 10. 1. 2018, ko je vrednost bitcoina podirala rekorde in dosegla okoli 15.000 USD. Veliko je bilo govora o tem, da gre za balonček, napihnjeno vrednost, prevaro, da bo vrednost kmalu strmo padla in se nikoli več ne bo pobrala itd.Tisti, ki so se ravnali po naših nasvetih, imajo danes (le tri leta kasneje), saj je ta kljub vmesnemu padcu (ko je bilo vlaganje še bolj priporočljivo!) že presegel vrednost 50.000 USD.Torej, če ste po objavi našega prvotnega članka vložili v bitcoin 1000 EUR, imate danes na svojem računu več kot 3000 EUR.Januarja 2015 je bitcoin stal okoli. Decembra 2017 je najprej skočil blizu 19.000 USD in nato čez leto padal skoraj do 3000 USD, ko je decembra 2018 začel svojo ponovno rast. Na današnji dan je vredenČe malo pomislimo – če bi januarja 2015 tvegali le 165 EUR in kupili 1 BTC, bi ga danes lahko prodali za 39.000 EUR oz. imeli neverjetnih 38.835 EUR dobička v samo šestih letih.Če je še pred leti bitcoin veljal za nezaupanja vredno valuto, s katero se ukvarjajo večinoma programerji, borzni mešetarji in ljudje sumljivega slovesa, je danes postal sinonim za pametno investicijo, vanj pa vlagajo tako zvezdniki kot najbolj znani finančni guruji.Elon Mask, podjetnik, znan po projektih Tesla, SpaceX in Paypal ter trenutno najbogatejši zemljan, jeZato smo se odločili, da ne bomo dolgovezili, ampak bomo naredili zelo, katerega namen je predvsem ta, da boste znali:za trgovanje,r z bančnega računa ali kreditne kartice,izbrane kriptovalute (npr. bitcoina) in jo1. evre na svojem TRR ali kreditni kartici,2. potrjen račun na menjalnici, kjer boste naložili evre in kupili svoje prve kriptovalute,3. »denarnico«, v katero boste shranili svoje kriptovalute (nekaj več o tem naprej).Za nalaganje evrov na svoj »kriptoračun« priporočamo »menjalnice«, ki sprejemajo evre, hkrati pa ponujajo možnost nakupa različnih kriptovalut in niso omejene zgolj na nekaj največjih.Svetujemo vam, da odprete svoj račun kar pri nekaj menjalnicah (postopek lahko traja tudi nekaj tednov), saj vas to nič ne stane, močno pa si povečate izbiro.Vsekakor pa odprite račun vsaj na prvih dveh naštetih, saj vam prva omogoča hitro registracijo in nakazilo denarja, druga pa odpira več možnosti glede trgovanja z manj znanimi kriptovalutami:v kombinaciji z(CoinBase sprejema EUR, GDAX pa služi kot menjalnica v kriptovalute).- Verjetno(če želite hitro začeti nakup, se boste verjetno odločili za Coinbase).(lahko vplačate v spletni banki ali celo s položnico na banki/pošti).- Svoj zaslužek lahkoPo obsegu gre za trenutno drugo največjo menjalnico, in to vam zmanjša riziko na minimum. Manjša ko je menjalnica, več možnosti obstaja, da bi šlo kaj narobe.- Omejeni so na bolj znane kriptovalute, kot so bitcoin, ethereum, litecoin, XRP, stellar lumens, dogecoin in ERC-20 tokene. Za ljudi, ki so večji poznavalci in si želijo trgovanja z manj znanimi kriptovalutami, tako Coinbase ni primeren.So trenutno največja in najbolj prepoznavna menjalnica na svetu.– v primerjavi s Coinbasom najdete na Binanceu verjetno vse kriptovalute, za katere ste kdaj slišali, in še mnogo tistih, za katere še niste. Vaše možnosti pri trgovanju so tako veliko manj omejene.– najpogosteje imajo najbolj ugodne tečaje med vsemi znanimi menjalnicami.– v času velikih navalov na menjalnice se pri Binanceu občasno zgodi, da zaprejo sprejemanje novih članov ali pa se postopki odobritve res zelo zavlečejo.Za nalaganje evrov neposredno na Binance ali pa izplačila na lasten tekoči račun obstaja vrsta omejitev. Večina ljudi nakaže EUR na druge menjalnice (npr. Coinbase), jih spremeni v kriptovaluto (npr. BTC, ETH ali XRP) in jih posreduje na Binance.Ena prvih bolj znanih menjalnic, po obsegu trenutno tretja največja.- Več kot- (Pre)pogoste tehnične težave inne po hitrosti verifikacije, ne po tečajih, ne po številu kriptovalut.Ko opravite registracijo pri menjalnicah (in pridobite t. i. Tier 1), vam svetujemo, da, torej da svoj račun nadgradite, saj boste le tako postali dejansko likvidni in boste nanj lahko naložili denar (ali nakazali denar nazaj na svoj TRR).večinoma gre za to, da vpišete vse svoje podatke ter naložite in posnamete svoj osebni dokument. Bodite pozorni, da boste vpisovali podatke, ki so vidni na vaših dokumentih.Najprej usvojite osnove in(npr. bitcoin ali ethereum), da sploh pridobite izkušnje o osnovnih funkcijah menjalnic.Za začetnike je nakup precej enostaven, če uporabljate menjalnico, kot je Coinbase , saj nakup poteka precej intuitivno z gumbom Buy/Sell na vrhu strani.Najprej čestitke, postali ste ponosni lastnik majhnega deleža podjetja. V svetu kriptovalut velja prepričanje, da tega deleža (kovancev) ni pametno pustiti na borzi/menjalnici, saj v času, ko so kovanci na vašem računu na borzi, pravzaprav niso v vaši lasti, pač pa si jih lasti borza (in če je z njo kaj narobe, lahko tudi ostanete brez).Zato se močno priporoča uporaba walletov. Wallet je digitalna denarnica, v katero spravite svoje kriptovalute in do katere imate dostop samo vi. Ker je odpiranje denarnic v brskalniku precej kompleksna zadeva (in hkrati tudi ne popolnoma varna), vam svetujemo, da si kupite eno od dveh najbolj varnih in znanih kriptodenarnic, in sicer:Denarnici obvezno naročite na teh uradnih straneh produktov (zgornji dve povezavi), kakršnokoli naročanje iz drugih spletnih trgovin ali še huje –z bolhe (ipd.)– kot bi naročili kartico Mastercard na bolhi in ne bi bili prepričani, ali ima prodajalec še vedno dostop do nje, vi pa bi gor naložili svoja sredstva.Tu se naš kratki brezplačni vodnik o kriptovalutah konča, želimo vam veliko uspehov in predvsem racionalnih odločitev.Prosimo, zavedajte se tudi naslednjega: informacije na tej spletni strani so na voljo samo za izobraževalne in informativne namene, brez izrecne ali implicitne garancije katerekoli vrste, vključno z jamstvom natančnosti, popolnosti ali primernosti za kateri koli določen namen. Podatki, ki jih ta spletna stran vsebuje ali ponuja, niso namenjeni finančnim, investicijskim, trgovinskim ali kakršnemu koli drugemu nasvetu. Informacije na tej spletni strani so splošne narave in niso specifične za vas, uporabnika ali kogarkoli drugega. Ne bi smeli sprejemati nobenih odločitev, finančnih, naložbenih, trgovinskih ali drugačnih informacij na podlagi katere koli informacije, predložene na tej spletni strani, ne da bi bili sami skrbni in se posvetovali s poklicnim posrednikom ali finančnim svetovalcem. Razumete, da uporabljate vse informacije, ki so na voljo na tej spletni strani, na lastno odgovornost. Trgovanje z bitcoini ali alternativnimi kriptovalutami ima potencialne koristi in tudi potencialna tveganja. Trgovanje morda ni primerno za vse ljudi. Vsakdo, ki želi vlagati, mora poiskati lastno neodvisno finančno ali strokovno svetovanje.Naročnik vsebine je DTM Natura d.o.o.