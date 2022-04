Kako dosegljiv je nadstandard v našem zdravstvu

Okolje, v katerem živimo, vpliva na naše zdravje – tako telesno kot duševno. In prav to je glavno sporočilo letošnjega svetovnega dneva zdravja (7. april), katerega geslo je Naš planet, naši ljudje. Z glavno tematiko je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) želela opozoriti na opolnomočenje in na to, da imajo ljudje po vsem svetu nadzor nad svojim zdravjem in zdravjem planeta.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d.d.