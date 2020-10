Kako dolgo virus ostane na oblačilih ali denarju?

Kako obstojen je virus? FOTO: S. N.

Avstralski nacionalni inštitut za zdravje (Csiro) je opravil raziskavo o tem, kako trdoživ in obstojen je novi koronavirus. Študijo so opravili na različnih površinah in pri različnih temperaturah zraka.Pri 40 stopinjah Celzija virus na obleki ostane manj kot 16 ur, pri temperaturi 30 stopinj Celzija pa že tri dni. Če je v zraku že 10 stopinj manj, torej dvajset, naj bi bil virus obstojen nekje do dveh tednov.Na steklu naj bi bil virus pri višjih temperaturah obstojen nekje do 24 ur, v hladnejših pogojih pa celo do 28 dni. Velik prenašalec virusa so tudi bankovci, na njih naj bi ostal okoli tri tedne in več.