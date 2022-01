Kako dobro poznate svoje pravice?

Državljanstvo Evropske unije nam zagotavlja veliko več svobode, hkrati pa smo pridobili tudi številne pravice, ki na različne načine lahko vplivajo na naše življenje. Razširile so se nam tudi možnosti za zaposlitev in širitev posla oziroma kariere zunaj slovenskih meja. Zaposlimo se lahko (pri delodajalcu ali kot samozaposlena oseba) v katerikoli državi Evropske unije, ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje. Hkrati s tem nam pripada tudi pravica do prebivanja v katerikoli državi EU, kjer delate kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni delavci.

Naročnik oglasne vsebine je Hiša Evropske unije