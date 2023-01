Bi jedli in spali na račun Slovenskih železnic? Razkrivamo kako

Če vaš vlak zamuja, imate kot potnik določene pravice, ki so odvisne od dolžine zamude. Potrebujete le vsa potrdila in dobili boste zasluženo odškodnino. Če imate elektronsko vozovnico, morate pridobiti potrdilo o zamudi pri osebju za spremljavo vlakov. Če na postaji ali postajališču v času postanka vlaka ni odprte potniške blagajne, pred izstopom iz vlaka za uveljavljanje pravic predložite svojo vozovnico v potrditev osebju za spremljavo vlaka.

Podatki o zamudah so objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic, kjer se osvežujejo vsakih 6 minut. FOTO: Jože Suhadolnik

Zahtevek za vračilo denarja lahko pošljete, če ima vaš vlak zamude več kakor 60 minut in za zamudo ni odgovoren prevoznik. Zahtevek dobite pri sprevodnikih ali postajnem osebju, ki vam ga tudi potrdi. Potrjeni zahtevek pošljite na SŽ-Potniški promet, d. o. o., Oddelek za reklamacije, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

Kako do informacij o zamudah?

Podatki o zamudah so objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic, kjer se osvežujejo vsakih šest minut. Svetujejo, da si pred potovanjem pogledate, ali ima vaš vlak zamudo. To lahko storite tudi na mobilnem telefonu. Informacije o zamudah dobite tudi na železniški postaji, na potniški blagajni, v Infocentrih in na telefonski številki 080 81 11.

Višina odškodnine

Za zamudo vlaka 60 minut do 119 minut prejmete odškodnino v višini 25 odstotkov zneska, plačanega za enosmerno potovanje, za zamudo 120 minut ali več pa 50 odstotkov. Pri povratnih vozovnicah se nadomestilo izračuna na podlagi polovice cene vozovnice. Nadomestila, nižja od štirih evrov, se ne izplačujejo.

Če je zamuda daljša od 60 minut ima potnik pravico do brezplačnega obroka in osvežilne pijače. FOTO: Slovenske železnice

Če je zamuda daljša od 60 minut ima potnik tudi pravico:

do brezplačnega obroka in osvežilne pijače,

do hotela ali druge namestitve in prevoza od železniške postaje do mesta namestitve, kadar je potrebna nočitev,

če vlak obtiči na progi, do prevoza od vlaka do železniške postaje, nadomestnega izhodišča ali namembne postaje.

Nadomestila za zamudo ne morete uveljaviti, če ste bili pred nakupom vozovnice obveščeni o pričakovani zamudi ali če z uporabo druge storitve ali preusmeritve potovanja zamuda ostaja pod 60 minut.

Zahtevo po nadomestilu lahko oddate na posebnem obrazcu ali na drug način v pisni obliki. Priložiti je treba izvirnike vozovnic, rezervacij, doplačil ter potrdilo o zamudi. Osebje vlaka ali blagajniško osebje vam bo nastalo zamudo potrdilo ob prihodu na namembno postajo, to pa bo nato podlaga za preverjanje upravičenosti odškodnine.

Potnik lahko zahteva povrnitev plačane prevoznine v celoti pred začetkom roka veljavnosti vozovnice, razen za vozovnice, kupljene prek spleta ali prek mobilne aplikacije, za katere se prevoznina ne vrača; vračilo za delno neizkoriščeno vozovnico lahko zahteva za polletno in letno vozovnico, ki je še v roku veljavnosti.