Kako bodo selili zapornike s Povšetove na novo lokacijo? Imamo odgovor pristojnih

Novi moški zapor v Dobrunjah, ki bo nadomestil neustrezne prostore zapora na Povšetovi ulici v Ljubljani, so začeli graditi jeseni 2022. Zdaj je zapor končan, še vedno pa nima uporabnega dovoljenja, za katero je izvajalec del podal vlogo sredi letošnjega aprila, so pred dnevi poročali v oddaji 24 ur. Trenutno so zmogljivosti zapora na Povšetovi v Ljubljani sicer presežene skoraj za dvakrat.

Moderno poslopje v ljubljanskih Dobrunjah bo lahko dom za 388 zapornikov.

Vzrok za zamudo pri odločanju je bila nepopolna vloga, saj sta manjkala projektna dokumentacija izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti objekta. Izvajalec del je zdaj dostavil manjkajočo dokumentacijo, sledil bo tehnični pregled, ki je predviden za 28. avgust, so ob tem pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) tako predvideva, da bo nov zapor začel delovati konec letošnjega leta ali na začetku 2026.

»Podrobnosti vam zaradi varnostnih razlogov ne moremo razkriti«

Nas pa je ob tem zanimalo, ali je že izdelan protokol selitve zapornikov s Povšetove v nov zapor. A na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so bili s pojasnili glede tega skopi. »Preselitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica, na lokacijo novogradnje zapora v Dobrunjah bo izvedena v skladu s sprejetim protokolom, podrobnosti katerega vam zaradi varnostnih razlogov ne moremo razkriti,« so nam pojasnili.

Kaj prinaša nov zapor v Dobrunjah? Bivalni kompleks je v zaprtem delu razdeljen na 23 modulov: 18 večjih in 5 manjših. Večji moduli imajo 11 bivalnih prostorov, izvemo, od tega sedem samskih sob, tri dvoposteljne sobe, eno triposteljno sobo ter dnevni prostor z izhodom na sprehajališče. Takšna modularna zasnova omogoča lažje ločevanje zapornikov po kategorijah, tudi denimo varnostnih. V Dobrunjah bodo tudi upravni, izobraževalni, storitveni in drugi prostori, tudi tisti, ki jih na trenutni lokaciji ni ali so le delno sprejemljivi. Gre za prostore za pedagoško delo, bivalne enote za mladoletnike, za obravnavo odvisnikov, za posebej varovani oddelek, bolniški oddelek, odprti oddelek, za zaščitene osebe, za obiske – tudi za otroke, za terapevtske dejavnosti itd.

Vseeno smo želi izvedeti, kako bo poskrbljeno za varovanje prevoza in koliko ljudi bo vključenih v to? »Povemo lahko, da bo glede na logistične in varnostne zahteve Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij pri izvedbi preselitve asistenco nudila tudi Policija. Število vključenih zaposlenih, ki bodo sodelovali pri selitvi, se bo prilagajalo takratnemu številčnemu stanju zaprtih oseb v zavodu, ki se dnevno spreminja,« so nam razložili.

Kako pravosodni policisti gledajo na pridobitev v Dobrunjah?

Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je pred časom za preiskovalno.si opozaril, da novih pravosodnih policistov za zapor ni. Država bo to reševala tako, da jih bodo premaknili iz sodišč in ministrstva. »Tiste, ki danes varujejo sodno stavbo in ministrstvo, bodo premaknili v Dobrunje,« je ocenil in dodal, da to pomeni, manj varnosti kjerkoli drugje. Hkrati pa je opozoril, da bodo sodno palača na Tavčarjevi v Ljubljani in ministrstva varovale zasebne varnostne službe. A to za preiskovalno.si so na ministrstvu za pravosodje to zanikali in dodali, da je za popolnitev kadrov v novem zaporu v Dobrunjah predvideno premeščanje zaposlenih z lokacij na Povšetovi in dislocirane enote ljubljanskega zapora Odprtega oddelka na Igu.