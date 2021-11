Kako bo v šolah prihodnji teden? Starši grozijo, žalijo in žugajo z odvetnikom

V petek so vsi ravnatelji osnovnih in srednjih šol dobili posebne okrožnice, v katerih je nov odlok še natančneje obrazložen, zapisana pa so tudi pravila, je v oddaji 24 ur zvečer dejala šolska ministrica Simona Kustec. A ravnatelji opouarjajo, da nekatere nejasnosti še vedno obstajajo ter da se sproti pojavljajo tudi nove.

Ravnatelj OŠ Prežihov Voranc Marjan Gorjup je dejal, da jih najbolj skrbi, kako bo samotestiranje potekalo pri tistih najmlajših.

Po njegovem mnenju bi bilo smiselno, da bi se odgovornost vsaj prvi teden do določene mere prenesla tudi na starše: »Menim, da bi lažje teklo, če bi otroci v domačem okolju najprej samotestiranje vadili, nato pa bi ga opravljali v šolskem okolju ob prisotnosti odraslih oseb.«

Kustečeva zavrača očitke, da vlada šolnikom ni prisluhnila

Gorjup ob novih ukrepih sicer meni, da je pristop dober, saj gre za presejalne teste, ki zagotavljajo večjo verjetnost, da v populaciji učencev odkrijejo morebitno okužbo. »Slab je samo v delu, da vlada ni prisluhnila našemu predlogu, da bi najmlajšim pomagali tako, da bi se samotestiranja naučili v domačem okolju,« meni. Te očitke Kustečeva zavrača in poudarja, da so imeli ta teden še eno srečanje z ravnatelji srednjih in osnovnih šol, po katerem so pobude prenesli do svetovalne skupine.

»Vendar pa zaradi zahtevne epidemiološke slike, je bilo skupno stališče, da ta ukrep moramo sprejeti, če želimo ohraniti izvajanje pouka v šolah.« je dejala ministrica in poudarila, da moramo zaupati stroki, ki je predlagala ta sistem.

Ravnatelj: Starši strašijo, nadlegujejo in grozijo

Ravnatelj OŠ Stražišče Kranj Pavel Srečnik pa pred prihajajočim tednom, ko bo v šolah steklo samotestiranje, na starše naslovil pismo. V njem je med drugim poudaril, se na šolah dnevno srečujemo z okužbami učencev, »pri čemer je samotestiranje učencev odličen pokazatelj primerov, ko okuženi otroci ne kažejo znakov bolezni. «

Srečnik obžaluje, da je epidemija tako razdelila družbo. »Nekateri starši s svojim strašenjem, nadlegovanji, žaljenjem, žuganjem z odvetnikom in grožnjami uničujejo medsebojne odnose ter tako škodujejo vsem učencem. Zavedamo se, da je vsakemu staršu njegov otrok najpomembnejši, vendar se prepogosto dogaja, da so interesi posameznika postavljeni pred interese družbe, tudi če je ogroženo zdravje sošolcev, učiteljev, posledično tudi domačih, s katerimi prihajajo učenci v stik,« je opozoril.