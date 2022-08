Kako bo potekal pouk? Se bodo učenci spet samotestirali?

Čez dobre tri tedne se bodo učenci vrnili v šolske klopi, zaposlenim v izobraževalnih ustanovah in tudi staršem šolarjev pa se porajajo vprašanja, kako bo potekal pouk. Premier Robert Golob je v kampanji napovedal, da šol ne bodo zapirali. Kako pa bo s testiranjem? Se bodo morali otroci tudi v prihajajočem šolskem letu samotestirati in nositi maske pri pouku?

Radio Slovenija in portal MMC poročata, da je posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri Nijz za šolski prostor pripravila dva modela. Prvi model predvideva, da bi se samotestirali učenci s simptomi in tisti, ki so bili v tveganem stiku. Ob poslabšanju razmer pa bi se realiziral drugi model, ki predvideva testiranje vsaj enkrat tedensko in bi bilo obvezno za vse. Sprememba je ta, da bi se učenci testirali doma, na željo staršev otrok v šolah s prilagojenim programom pa bi se lahko tudi v šolskih prostorih. Da bi imele šole več avtonomije pri izvajanju samotestiranja in da bi lahko upoštevali želje otrok in staršev, si želi tudi predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Dejal je, da so bile šole zelo obremenjene s tisočerimi evidencami.

Dodajajo še, da bo priporočila in navodila danes obravnavala in dorekla tudi skupina za covid 19, ki jo vodi Mario Fafangel. Posebej veliko pozornosti naj bi namenili tehničnemu ukrepu prezračevanju, ostali higienski ukrepi, priporočila o zaščitnih maskah in cepljenje naj bi ostali nespremenjeni.

Sicer pa najnovejši podatki kažejo, da sta bila v ponedeljek ob 899 PCR-testih in 8.109 hitrih antigenskih testih pozitivna 2.402. V primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo opravljenih podobno število testiranj, je bilo 223 primerov manj. Nijz ocenjuje, da je v Sloveniji trenutno 21.026 aktivnih primerov okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1.411.