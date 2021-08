Kako bo, če pride do novega pritiska na bolnišnice? O tem v UKC

Največ bolnikov novembra 2020



Precepljenost v UKC je 75-odstotna

Navodila bolnišnicam

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z vodstvi bolnišnic izdelalo navodila za hospitalno obravnavo covidnih bolnikov. Opredelili so kapacitete posameznih bolnišnic in predvideli njihovo aktivacijo v šestih fazah, določenih glede na skupno število hospitaliziranih covidnih bolnikov v državi.



Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je osnovni cilj zagotovitev potrebnih kapacitet za obravnavo covidnih bolnikov in maksimalna realizacija ostalih programov. S 13. avgustom pa so tudi ponovno vzpostavili tedenske avdio-videokonference s covidnimi bolnišnicami.



Dnevno spreminjanje zmogljivosti v bolnišnicah ni dopustno. Spremembe so možne le med posameznimi fazami oz. s soglasjem nacionalnega koordinatorja.

Pogoje za obravnavo bolnikov s covidom-19, ki poteka ločeno od ostalih, morajo sicer zagotavljati v vsakem urgentnem centru oz. ambulanti za nujno pomoč. Ko je s testom potrjena okužba ter postavljena indikacija za hospitalizacijo, pa se bolnike napoti v bolnišnice, ki so v določeni fazi opredeljene kot covidne.

Podatke o trenutni zasedenosti po posameznih covidnih bolnišnicah se spremlja v aplikaciji ministrstva za zdravje. Dokler skupno število hospitaliziranih ne preseže 250, se podatke vnaša najmanj enkrat dnevno do 8. ure, ko bo hospitaliziranih covidnih bolnikov več, pa najmanj dvakrat dnevno, in sicer do 8. ure in do 20. ure.

Oskrba nosečnic in porodnic s covidom 19 se izvaja v vseh porodnišnicah in specialističnih ambulantah. Nosečnice, ki imajo covid 19, se v stabilnem stanju za izvedbo poroda praviloma premeščajo na Ginekološko kliniko UKC Ljubljana.



Otrokom in mladostnikom se zdravljenje, če je zaradi covida 19 potrebna hospitalizacija, zagotovi v bolnišnicah, ki so sicer predvidene za zdravljenje covidnih bolnikov ter v Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC, če to zahteva njihovo zdravstveno stanje.

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo danes med drugim obravnaval poročilo o pripravljenosti na novi, jesensko-zimski val epidemije covida 19. Po predvidevanjih bo cilj urediti oskrbo covidnih bolnikov tako, da bodo čim dlje lahko izvajali tudi druge storitve in čim bolj enakopravno obravnavali covidne in necovidne bolnike.Največja slovenska bolnišnica je bila doslej v epidemiji covida-19 tudi najbolj obremenjena. Na vrhuncu je naenkrat skrbela za okoli 350 covidnih bolnikov, na oddelkih intenzivne terapije je bilo največ hkrati 69 bolnikov. Največjo obremenitev so beležili novembra lani, v zadnjem epidemičnem valu pa je bilo bolnikov okoli 200 dnevno.Po začetnih težavah z opremo, prostorskimi kapacitetami in kadri, so trenutno problem predvsem slednji. Primanjkuje namreč predvsem medicinskih sester, usposobljenih za delo na oddelkih intenzivne terapije. Nastanitev za covidne bolnike pa bodo še naprej zagotavljali v letos vzpostavljenih prostorih novega diagnostično-terapevtskega servisa.V UKC Ljubljana deluje tudi cepilni center, kjer cepijo okoli 300 ljudi dnevno. Precepljenost osebja v UKC Ljubljana je sicer 75-odstotna, samo med zdravniki in zobozdravniki pa 87-odstotna. V to sicer niso všteti prebolevniki, ki torej tudi izpolnjujejo pogoj PCT.Se pa v zadnjem mesecu število hospitaliziranih oseb zaradi covid-19 povečuje, na kar kaže grafikon sledilnika covid-19.V torek (17. avgust) je bilo v bolnišnicah 49 oseb, na dan 23. julija pa 29. Konec julija je bilo le malo ljudi v bolnišnici zaradi koronavirusa, od začetka avgusta pa se ta trend spreminja.Predsednik vladeje objavil podatke o razmerju med cepljenimi in necepljenimi v slovenskih covidnih bolnišnicah po tednih. Medtem ko je bilo število cepljenih, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, vsak teden relativno majhno, pa je bilo število necepljenih veliko večje.