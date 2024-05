Kako avstrijska Koroška prehiteva največje

Na avstrijskem Koroškem že leta zasledujejo zeleno strategijo trajnosti in ekološkega gospodarstva. Njihov cilj je jasen: do leta 2025 želijo doseči ogljično nevtralno proizvodnjo. Pot je jasna, končni cilj pa, kot kaže, vedno bolj na dosegu roke, saj so prve temelje za zeleno gospodarstvo postavili že pred več kot štirimi desetletji z ustanovitvijo središča Green Tech Valley (Ekološka tehnološka dolina).

