Kaj vse je bilo narobe ob imenovanju Andreja Graha Whatomougha: sodišče je ugotovilo tole

»RTV Slovenija se bo na prvostopenjsko odločitev Delovnega in socialnega sodišča pritožila na višje sodišče.« To so danes sporočili iz RTV Slovenija, saj je sodišče razsodilo, da bi Programski svet RTV Slovenija moral upoštevati tudi prijavo Natalije Gorščak.

Ta je kot neizbrana kandidatka izpodbijala sklep 4-4 druge redne seje Programskega sveta RTV Slovenija, s katerim je bil Andrej Grah Whatmough imenovan za generalnega direktorja RTV Slovenija, in zahtevala, da se izbirni postopek ponovi z upoštevanjem njene prijave za generalno direktorico.

Glede ponovitve izbirnega postopka je sodišče zahtevek Natalije Gorščak zavrglo. V tem delu je sodišče poudarilo, da Grah Whatmough nima več mandata generalnega direktorja, da pa delo opravlja kot vršilec dolžnosti do imenovanja uprave, so sporočili iz RTV Slovenija.

Sodba še ni pravnomočna.