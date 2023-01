Kaj vlada vključuje v zdravstveno reformo? Golob napovedal novo zdravstveno zavarovanje

Na včerajšnjem koalicijskem vrhu, ki ga je gostil premier Robert Golob na Brdu pri Kranju, so se posvetili zdravstveni reformi in napovedali, da bo že danes objavljena časovnica ukrepov.

Na srečanju so se seznanili z izčrpno analizo stanja zdravstvenega sistema. »Analiza je žal slabša, kot si misli kdorkoli v tej državi. Dobra novica pa je, da so ugotovljeni razlogi, zakaj je situacija tako slaba, in da obstaja načrt,« je dodal premier. Napovedal je, da se bodo reforme lotili pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kot je povedal minister Luka Mesec, so bili vsi presenečeni nad številkami, koliko denarja odteka iz zdravstva.

Zdravstveno reformo bo vodil premier Robert Golob.

Katere bodo ključne spremembe pri zdravstvenem zavarovanju?

»Izkazalo se je, da se moramo osredotočiti na največjo težavo, to pa je 4,5 milijarde javnega denarja, ki skorajda nenadzorovano kroži po sistemu. Danes smo bili soočeni s takimi številkami, ki so nas res presenetile. Znotraj enega sistema imamo zelo velike razlike v uspešnosti, na primer bolnišnice z velikimi primanjkljaji, zdravstveni domovi pa lani z dobički,« je odločitve v Odmevih pojasnjeval premier in razkril, da zdravstvena zavarovalnica ostaja, vendar bo morala izpeljati tako digitalizacijo, da bodo podatki dostopni vsakomur in da bodo podatki o delovanju sistema javni. »Prisegamo na digitalizacijo po estonskem modelu, tako bomo končno odpravili vse meglice v zdravstvu,« je še dodal.

Mesec, Golob in Meira Hot na novinarski konferenci po koalicijskem vrhu. FOTO: Zaslonski posnetek

Zatrdil je, da dopolnilno zavarovanje kot tisto, kar morajo odpraviti, ostaja med devetimi prioritetami. »Združevali bomo osnovno in dopolnilno zavarovanje v neko univerzalno zavarovanje, ampak to pride na vrsto na koncu, ker se bomo najprej lotili prej omenjenega področja. Na koncu, ko bomo morali zagotoviti tudi vire za to reformo,« je v Odmevih pojasnil Golob in naštel področja, ki se jih je treba najprej lotiti: optimizacija sistema in izkoreninjenje korupcije.

Reformo bo vodil in usklajeval premier, kar po njegovih besedah ne pomeni nezaupnice zdravstvenemu ministru Danijelu Bešiču Loredanu. »Ni on vir težav v zdravstvu, mi smo se vsi postavili na tnalo, da ne bo samo on tarča. Mi vsi bomo poskrbeli za to, da bomo zdravstvo reformirali,« obljublja šef vlade.

Kdaj prvi ukrepi?

Za danes so napovedali objavo časovnice, kdaj bodo uveljavljeni posamezni ukrepi zdravstvene reforme. Na vladni strani objave še ni, je pa okvirno časovnico objavil portal N1. Sestavili so jo po neuradnih podatkih, ki so jih pridobili v uredništvu.

Po njihovih navedbah naj bi v dveh mesecih pripravili strukturno prenovo ZZZS, v treh mesecih digitalizacijo zdravstvenega sistema, do konca junija pa še reformo plačnega sistema, družinske in urgentne medicine ter prenovo nadzora in vodenja javnih zavodov ter ureditev področja absentizma. Implementacija prvih treh področij naj bi se zgodila z januarjem 2024.