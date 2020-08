Kaj vas čaka na cesti in mejnih prehodih

Zemljevid mejnih prehodov FOTO: Policija.si

Potem ko kljub petkovi uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam epidemiološko tveganih držav tudi v soboto ni bilo zaznati veliko slovenskih dopustnikov, ki bi se vračali iz južne sosede, je pričakovati, da bo pritisk povratnikov povečan danes in v ponedeljek. Na Hrvaškem je namreč še vedno več deset tisoč slovenskih turistov.Prometnoinformacijski center je za vikend pričakoval zelo veliko gostoto prometa na slovenskih cestah, saj bo poleg izteka počitnic v nekaterih nemških deželah in na Nizozemskem s ponedeljkom poteklo tudi prehodno obdobje pred uvedbo obvezne 14-dnevne karantene ob vstopu v državo za tiste slovenske državljane, ki so trenutno na Hrvaškem. Teh je več deset tisoč, po nekaterih ocenah celo blizu 80.000.A v soboto pritiska slovenskih povratnikov na mejnih prehodih s Hrvaško niso zaznali. Občasno je predvsem na Dragonji, Jelšanah in Gruškovju prihajalo do zastojev in čakalnih dob, ki so dosegle tudi dve uri, a to ni bilo nič neobičajnega za poletno soboto. Prav tako so med potniki prevladovali tujci, ne Slovenci.To se je pokazalo tudi popoldne, ko se je promet močno zgostil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Zastoj je bil dolg devet kilometrov, v noči na nedeljo pa se je kolona še podaljšala. Čakalna doba na mejnem prehodu Karavanke je bila ob 7. uri več kot 12 ur. Gost promet je bil tudi na Ljubelju. Istočasno pa je bil zgoščen promet tujcev tudi v drugi smeri, torej proti Hrvaški.V luči dosedanjega poteka dogodkov mejni policisti bolj množično vračanje Slovencev pričakujejo danes in v ponedeljek. Vsem potnikom svetujejo, da se na pot pripravijo in izberejo mejne prehode, ki niso tako obremenjeni. Priporočajo jim še, da se na pot odpravijo čim prej, da se izognejo gneči in prispejo pravočasno, tj. do ponedeljka do polnoči.