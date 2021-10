Kaj v resnici pomeni dober kredit

Ste vodja poslovalnice, torej ste prekaljeni v bančništvu. Povejte, ali danes stranke sploh še obiskujejo bančne poslovalnice?

V bančnih vodah sem več kot dvajset let. Seveda se je marsikaj spremenilo. Poslovanja z gotovino, plačevanja položnic pri okencih in podobnega je danes v primerjavi s starimi časi le še za vzorec. Navadili smo se, da je veliko udobneje in hitreje marsikaj opraviti od koderkoli v spletni ali mobilni banki. Tu imamo v Novi KBM prednost, da so naši bančni digitalni kanali vrhunski, najboljši. A to ne pomeni, da nihče več ne hodi v banko.

