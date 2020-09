Kaj takega se 1. septembra ni zgodilo že dolgo, namerili so ga 10 centimetrov

+ Še nedavno smo uživali prijetne poletne temperature, z obilnimi padavinami v zadnjih dneh pa je prišla tudi ohladitev. Ta je v slovenske vršace tik pred iztekom poletja prinesla celo sneg.



Na Kredarici, ki leži na nadmorski višini 2541 metrov, je že 10 centimetrov snega, kar je največ 1. septembra zjutraj od začetka meritev (leta 1955). Sicer so v prvih dneh septembra večkrat izmerili 20 ali več centimetrov snega, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).



Odebelitve snežne odeje pa ni pričakovati, saj vremenoslovci za naslednje dni napovedujejo pretežno suho vreme z možnostjo posameznih ploh. Do 24 stopinj Dež v Sloveniji od zahoda ponehuje, čez dan se bo jasnilo. Popoldne bo deloma sončno, predvsem v gorah bo kakšna kratkotrajna ploha. V Prekmurju in ponekod na Štajerskem bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija.



Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, bolj oblačno bo v severni polovici Slovenije. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo predvsem na območju Alp in na Notranjskem kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 26 stopinj. Sončno do sredine tedna V četrtek bo deloma sončno, sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji posamezne kratkotrajne plohe. V petek bo precej jasno in nekoliko toplejše, jutro bo ponekod megleno.



Od petka do ponedeljka bo precej jasno in postopno spet toplejše. V notranjosti se bo segrelo nad 25, na Primorskem pa do 30 stopinj. Prihodnji torek bo v večjem delu Slovenije še suho, v sredo pa kaže na deževno vreme.