Kaj storiti, če ste bili v stiku z okuženim, epidemiolog pa vas ne pokliče?

Virus je med nami in hitro se širi. Z naraščanjem števila okuženik pa narašča tudi število ljudi, ki so bile v (tveganem) stiku z okuženo osebo. Na NIJZ smo naslovili nekaj vprašanj, kako v tem primeru postopati. Navodila so jasna, zato si vzemite čas in jih preberite. Predvsem pa upoštevajte vladne ukrepe za zajezitev širjenja virusa.Če smo bili v stiku z okuženo osebo, omejimo vse nepotrebne stike za vsaj 10 do 14 dni. Opazujemo svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava znakov akutne okužbe dihal pokličemo izbranega zdravnika.Ostanemo doma, pokličemo izbranega zdravnika in se ravnamo po njegovih navodilih. Če je test potrdil okužbo z novim koronavirusom, se ravnamo po naslednjih navodilih - preberite tukaj Ne.Stik z visokim tveganjem za prenos okužbe pomeni: bivanje z okuženo osebo v istem stanovanju, bivanje v istem prostoru dlje kot 15 minut brez maske; skupno zaužitje obroka ob isti mizi, na razdalji, manjši od 1.5 metra ipd.V trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji mora vsak ravnati odgovorno do sebe in drugih. Okužena oseba dobi pisna navodila za izolacijo in za svoje tesne kontakte. Ta navodila jim tudi razdeli oziroma na ustrezen način posreduje.Če bi bilo primerov manj, bi epidemiološka služba lahko še naprej poklicala tudi vse tvegane kontakte in se z njimi pogovorila, kar je do nedavnega potekalo. (Žal je podobna situacija v vseh državah, kjer je veliko število okuženih).Če zbolijo z znaki akutne okužbe dihal. Takrat naj tudi navedejo, da so imeli tvegan stik za okužbo z novim koronavirusom.Epidemiološka služba pokliče samo pozitivne osebe. Epidemiološka služba še vedno vzpostavlja kontakt z vsakopreko telefona, ji poda informacije o poteku izolacije in izda kodo za aktivacijo v aplikaciji #OstaniZdrav. V primeru, da gre za okužbo pri otroku, kontaktira starše. Od 17. 10. 2020 dalje epidemiološka služba NIJZ osebi s potrjeno okužbo poda navodila, da oseba sama obvesti vse osebe, s katerimi je bila v visoko tveganem stiku. Epidemiološka služba osebi pošlje navodila glede izolacije in navodila za osebe, s katerimi so bili v stiku. Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba ne bo več iskala visoko tveganih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene. Podobni ukrepi so tudi v tujini državah, kjer je incidenca okužb z novim koronavirusom visoka.Osebo, ki je okužena z novim koronavirusom, bo poklicala epidemiološka služba. Glede zdravljenja bo dobila navodila od lečečega zdravnika, prav tako tudi glede nadaljnjega spremljanja zdravstvenega stanja.Ne, pozitiven je samo tisti, ki je bil testiran in ima pozitiven test.Oseba, ki ima potrjeno okužbo, o tem obvesti vse kontakte, ki so visoko tvegani. Tudi Aplikacija »Ostani zdrav, nas samodejno opozori, da smo bili v bližini okužene osebe. Aplikacija je brezplačna in si jo lahko namestimo na mobilni telefon: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/ TAN kodo prejme le človek, ki je testirano pozitiven.Karantena je začasna osamitev zdrave osebe, z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni. V skladu z 19. členom Zakona o nalezljivih boleznih je karantena ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za nalezljivo boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih razglasila epidemijo, v času njegove kužnosti. Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe.V samoizolaciji so npr. osebe, ki imajo potrjeno okužbo z novim koronavirusom in pri katerih je potek bolezni blag in se zdravijo na domu. V samoizolaciji so tudi osebe, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, pa nimajo nobenih zdravstvenih težav in se samoizolirajo na domu.