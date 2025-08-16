DARS SVETUJE

Kaj storiti, če se vam na avtocesti pokvari vozilo? Pozor, pomoč ne bo zastonj

V katerih primerih vozilo odstrani Dars in kdaj lahko pokličete avtovleko po vaši izbiri?
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/Delo

N. B.
16.08.2025 ob 19:01
N. B.
16.08.2025 ob 19:01

Družba za avtoceste RS (Dars) na družbenih omrežjih svetuje, kaj lahko storijo vozniki, ki se jim na avtocesti pokvari vozilo.

Na slovenskih avtocestah sicer velja strogo pravilo: če se vam vozilo pokvari na voznem ali prehitevalnem pasu, ga bo odstranila pogodbena avtovleka družbe Dars – in račun boste plačali vi. Kot piše na spletni strani Darsa, v teh primerih ni mogoče, da bi sam organiziral pomoč – vozilo mora takoj s ceste, saj ogroža prometno varnost.

Če se pokvarjeno vozilo nahaja na odstavnem pasu, v niši ali počivališču, imate na voljo izbiro: pokličete svojo asistenco ali uporabite Darsove pogodbene izvajalce. A pozor – za osebna vozila velja, da jih morate odstraniti v največ dveh urah, sicer bo to storil DARS – spet na vaše stroške.

Kakšne so cene za tovorna vozila?

Še strožja pravila veljajo za tovornjake nad 3,5 tone. Ti se z avtoceste lahko odstranijo izključno s pomočjo pogodbenih izvajalcev Darsa. Vsa odstopanja od pravil vas lahko drago stanejo – ura vleke s specialnim vozilom za težka tovorna vozila namreč stane tudi več kot 260 evrov brez DDV.

Cene vlečnih storitev so natančno določene v ceniku, ki vključuje vse – od osnovne pomoči na cesti (69 evrov/uro) do najzahtevnejših posegov s specialnimi vozili in dvigali. Če torej obstanete na cesti, računajte, da bo rešitev hitra, a ne poceni.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

