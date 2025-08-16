Kaj storiti, če se vam na avtocesti pokvari vozilo? Pozor, pomoč ne bo zastonj

Družba za avtoceste RS (Dars) na družbenih omrežjih svetuje, kaj lahko storijo vozniki, ki se jim na avtocesti pokvari vozilo.

Na slovenskih avtocestah sicer velja strogo pravilo: če se vam vozilo pokvari na voznem ali prehitevalnem pasu, ga bo odstranila pogodbena avtovleka družbe Dars – in račun boste plačali vi. Kot piše na spletni strani Darsa, v teh primerih ni mogoče, da bi sam organiziral pomoč – vozilo mora takoj s ceste, saj ogroža prometno varnost.

Če se pokvarjeno vozilo nahaja na odstavnem pasu, v niši ali počivališču, imate na voljo izbiro: pokličete svojo asistenco ali uporabite Darsove pogodbene izvajalce. A pozor – za osebna vozila velja, da jih morate odstraniti v največ dveh urah, sicer bo to storil DARS – spet na vaše stroške.

Kakšne so cene za tovorna vozila?

Še strožja pravila veljajo za tovornjake nad 3,5 tone. Ti se z avtoceste lahko odstranijo izključno s pomočjo pogodbenih izvajalcev Darsa. Vsa odstopanja od pravil vas lahko drago stanejo – ura vleke s specialnim vozilom za težka tovorna vozila namreč stane tudi več kot 260 evrov brez DDV.

Cene vlečnih storitev so natančno določene v ceniku, ki vključuje vse – od osnovne pomoči na cesti (69 evrov/uro) do najzahtevnejših posegov s specialnimi vozili in dvigali. Če torej obstanete na cesti, računajte, da bo rešitev hitra, a ne poceni.