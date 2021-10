Kaj so mesec dni po Katjini smrti ugotovili pristojni?

Pred enim mesecem, 29. septembra zjutraj, je, potem ko je bila nekaj dni prej cepljena s cepivom jannsen, umrla komaj 20-letna Katja Jagodic. Pristojni so takrat sporočili, da je zaradi možganskih krvavitev in strdkov kljub trudu zdravnikov izgubila boj za življenje. Na vprašanje, ali je vzrok smrti povezan s cepljenjem, še ni odgovora, saj to še vedno preiskuje posebna komisija ministrstva za zdravje. Je pa vodja službe za urgentno nevrologijo v UKC Ljubljana Igor Rigler že septembra dejal, da vse kaže, da je sum utemeljen.

Minister Janez Poklukar je na dan Katjine smrti sporočil, da Slovenija začasno ustavlja cepljenje s cepivom janssen. Pred dvema tednoma pa je posvetovalna skupina za cepljenje NIJZ posodobila priporočila za cepljenje proti covidu 19. Zdaj v Sloveniji z vektorskima cepivoma cepijo le tiste, ki to izrecno želijo in se prej seznanijo s tveganji. Mlajšim moškim je na voljo le Pfizerjevo cepivo mRNA. Z janssnom je v Sloveniji cepljenih 120.000 ljudi.

Ali so že ugotovili morebitno povezanost Katjine smrti s cepivom in zakaj javnost niti po mesecu dni še ni izvedela tega podatka, preverjamo na ministrstvu za zdravje. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Žena slovenskega diplomata potrjeno umrla zaradi cepljenja

V Bruslju je maja umrla žena slovenskega diplomata, potem ko se je cepila s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson. Kot je znano, je komisija, ki je pregledovala ta primer, julija ocenila, da je povezava smrti s cepljenjem gotova. V poročilu NIJZ o spremljanju neželenih učinkov po cepljenju proti covidu 19 je pisalo, da je v tem primeru smrt nastopila zaradi tromboze v povezavi z nizko vrednostjo trombocitov.