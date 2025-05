Kaj Slovencem povzroča največ stresa? Rezultati raziskave vas bodo presenetili

Rezultati raziskave podjetja VELUX razkrivajo, da Slovencem vsakodnevnega stresa ne povzročajo le službene in finančne obremenitve, temveč tudi povsem običajne domače skrbi – od plačila računov do negotovosti, ali smo ob odhodu zaprli okna in izklopili štedilnik.

Od finančnih skrbi do vsakdanjih negotovosti

Dve petini vprašanih, kot glavni vir stresa navajata finance (40 %), sledijo pa aktualne družbenopolitične razmere (37,8 %). Tretji najpogostejši razlog za vsakodnevni stres so odnosi v družini, ki jih je izpostavilo 30,9 odstotka anketirancev, medtem ko delovno mesto predstavlja vir stresa za 30,5 odstotka sodelujočih.

O raziskavi Raziskavo na temo stresnih situacij je izvedlo podjetje za tržne raziskave Ninamedia. Raziskava je bila izvedena med 8. in 14. aprilom 2025, in sicer s pomočjo spletnega panela (CAWI) na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Raziskava razkriva tudi manj izpostavljene, a izjemno pogoste sprožilce stresa. Tiste, ki se skrivajo v povsem vsakdanjih opravilih, odhajanju od doma in gospodinjskih obveznostih.

»Sem izklopil/-a štedilnik? Sem zaprl/-a okno?«

To so vprašanja, ki nas pogosto prešinejo v trenutku, ko smo že na poti od doma, in sicer v službo, na izlet ali celo dopust. Takšne misli niso redke, saj predstavljajo pomemben vir vsakodnevne obremenitve, čeprav se o njih redko odkrito govori. Med najpogostejšimi gospodinjskimi skrbmi so sodelujoči v raziskavi omenili negotovost glede plačila računov, kar je izpostavilo 37,5 odstotka vprašanih. Sledila je skrb, ali so zaklenili vhodna vrata (36,8 %) in izklopili štedilnik ali pečico (23,2 %)

Zelo pogosta je tudi skrb glede odprtih oken. Kar 86,2 odstotka vprašanih je potrdilo, da se mesečno znajdejo v stresu, ker niso povsem prepričani, ali so pred odhodom res zaprli okna. V petini primerov so ti dvomi vodili do resničnih težav. Med najpogostejšimi posledicami so škoda zaradi dežja (55,9 %), vdor živali, žuželk, škodljivcev (13,6 %) in vlom ali kraja (10,2 %).

Kako se Slovenci soočamo s stresom?

Na vprašanje, kako se najpogosteje soočajo s stresnimi situacijami, je 43,2 odstotka vprašanih odgovorilo, da poiščejo razvedrilo, kot je šport, televizija in druženje, medtem ko se 34,3 odstotka osredotoči na razreševanje izvora težave. Pozitivno je, da kar 60,5 odstotka vprašanih prejme tudi podporo partnerja ali družine, ko se znajdejo v stresu, a vse več ljudi išče tudi tehnološke rešitve, ki vnaprej preprečijo takšne stresne sprožilce.