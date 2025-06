Kaj si Ljubljančani res mislijo o turistih (predvsem Američanih) v prestolnici?

Ljubljana postaja vsako leto bolj priljubljena destinacija za turiste z vsega sveta. Opazno se je povečalo število ameriških kot tudi japonskih obiskovalcev. Turisti so navdušeni nad lepotami naše prestolnice, saj združuje več elementov, ki jih po svetu ne srečaš vsak dan.

Imamo čisti zrak, reko sredi mesta in na nabrežju čudovite kavarnice, imamo staro mestno jedro, Tivoli park z ogromnimi drevesi in vse to na nekaj korakih. Za raziskovanje mesta ni potrebna podzemna železnica, vlak ali avtobus, saj lahko vse najlepše točke obiščemo peš in pri tem ne izgubimo dragocenega časa. Ljubljana je majhna in hkrati prijetna prestolnica.

Še posebej v poletnih mesecih je na ulicah zaznati več turistov. Kaj si o njih mislijo domačini? To vprašanje je zastavil uporabnik reddita, pod objavo pa se je zvrstilo nekaj komentarjev.

»Živim le nekaj minut od centra Ljubljane in opažam, da je turistov, zlasti Američanov, v zadnjih letih občutno več – kar me ne moti, saj je prav zabavno opazovati njihov navdušen odziv na stvari, ki se nam zdijo povsem vsakdanje. Imate kakšne zanimive izkušnje s turisti?,« je vprašal.

Objavljamo nekaj odgovorov (nelektorirano):

• »V centru ni več nobenega vzdušja. Ja, je na tisoče ljudi, miz ni praznih, ampak ko imaš toliko ljudi iz toliko različnih držav na kupu, enostavno ni nobenega "vajba". Žalostno, kako beden je postal center. Ti Američani so pa 'itak totalno' nadležni in butasti, pet minut poslušaš njihove pogovore, pa si lahko začneš žile rezati.«

• »V redu so, jih skoraj ne opazim, dokler se njih 20 ne začne v gruči okoli sprehajati, da ne morem mimo s kolesom.«

• »Zdaj bom izpadel tipičen tečen star fotr, ampak ko si ravno omenil Američane - meni niso simpatični, predvsem mlade ameriške turistke in njihov način govora je najbolj zoprna stvar na svetu. Večinoma delujejo izjemno egocentrična, glasna bitja, ki ne morejo nehati žlobudrati o najbolj banalnih stvareh. Sicer mi je pa živelj v centru Ljubljane všeč. Ma dobro, celo vključno z nadležnimi ameriškimi turistkami. To, da lahko vlečem na uho in se potem usajam, je veliko zabavnejše kot mrtvilo. Razen vzdušja, ki ga turisti prinesejo, pa je dejansko vprašanje, ali je neto učinek množic turistov za Ljubljančane in Slovence pozitiven ali negativen. Kljub denarju, ki ga prinesejo.«

• »Opažam že razliko lani in letos. Meni je zelo zanimivo gledati Američane, ki grejo v Slovenijo in se na TikToku čudijo nad stvarmi. Na primer ena punca je šla v kar eno zakotno menzo in bila čisto šokirana nad grahovo juho in puranjim zrezkom v smetanovi omaki - in pazi ti to, govorila kakšen zdrav okus ji ima to. Punca ni vedela, kaj je kompot, in ga ni znala niti opisati, čeprav je samo kuhano sadje, in rekla zrezku v smetanovi omaki zdravi. Fascinantno mi je gledati, kako so Američani neumni in se to vidi v načinu, kako vidijo Slovenijo.«

• »Kot nekdo, ki je celo prejšnje poletje delal s turisti na Čopovi, jih imam malce dovolj iskreno! Čisto preveč za tako malo mesto. Sem videla, da so že odkrili Šiško zadnjič, cela gruča pri Kino Šiški je slikala vse, kar so videli, me je kar malo zmotilo, ampak kaj češ, verjetno smo mi isti v tujini. Američani pa drugače, kolikor so glasni pa so tudi potrpežljivi, tako da ameriški turisti so še najmanjši problem. V veliki večini so najbolj nadležni Italijani, ki se pa obnašajo res na nizkem nivoju, pa se angleško ne znajo in pričakujejo, da bodo Ljubljančani znali italijansko ...«