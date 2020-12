V veljavi nov paket pomoči: kakšno pomoč prinaša?

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Kdo ni upravičen do pomoči?



Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči?

Kakšna je višina pomoči?

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019

Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 do vključno 70 odstotkov, pripada 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 1,8 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 odstotkov, pripada 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019

Ali je predvidena kakšna omejitev višine pomoči?

Kdaj in kako uveljavljam pomoč?

Kdaj bo nakazana pomoč?



Kaj sledi, če zavezanec naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za dodelitev pomoči?

Milejši pogoji za obročno plačilo

Na podlagi PKP 6 namreč lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.



Odlog oziroma obročno plačilo je mogoče odobriti za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in se lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo).



Morebiten obstoj dolga zavezanca do javnih blagajn (npr. iz naslova glob za storjene prometne prekrške ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje Furs) ni ovira za odobritev plačilne ugodnosti po PKP 6.

Kot pomoč gospodarstvu zakon med drugim prinaša tudi vnovično možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil, jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij pa se bo preoblikovala tako, da bo dostopnejša.Kako do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov? loga bo dostopna zgolj na eDavkih, predvidoma od 17. decembra dalje. Rok za oddajo vloge je 31. december. Furs, ki je pripravil kratek prikaz najpogostejših vprašanj, bo pomoč nakazal pomoč do 20. januarja 2021.Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28. 11. 2020) vsaj enega zaposlenega, samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2, gospodarska družba družbenika ali delničarja oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja, ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2.Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 odstotkov, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31. december 2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.Da ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije covida 19, da bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem leta 2019.Pomoč se lahko dodeli za upravičeno obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020., se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.Višina pomoči ne sme biti višja od:* 1.000,00 EUR mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 EUR na takšno osebo za celotno četrtletje);* 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma;* 90 odstotkov neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;* 800.000 EUR skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 EUR, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019. Podrobnejše informacije so v ZIUOPDVE.Velikost upravičenca se določa skladno s prilogo 1 uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.Furs bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.Upravičenec, ki je uveljavil in prejel pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti Furs najpozneje do roka za predložitev letnega obračuna DDPO oziroma DohDej (do 31. 3. 20201) in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.