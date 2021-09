Kaj se lahko zgodi delavcu, ki noče izpolnjevati pogoja PCT

Od danes skoraj povsod veljajo t. i. PCT-pogoji. Brez dokazila o prebolelosti, cepljenju ali testiranju greste lahko le v trgovino s pretežno živilskimi izdelki (če se ne nahaja v trgovskem centru), lekarno, drogerijo ter k zdravniku, če gre za nujne zdravniške storitve. PCT-pogoj je tako nujen tudi, da pridete v službo. Kaj pa se zgodi, če delavec noče izpolnjevati teh pogojev, ga lahko delodajalec tudi odpusti?Zaposlenega, ki zavrne izpolnjevanje PCT-pogojev ne glede na to, ali ne želi pokazati potrdila o cepljenju ali pa se ne želi testirati, delodajalec v skladu z odlokom ne sme spustiti na delovno mesto, je za Finance povedala odvetnica za delovno pravo. Takemu delavcu se izreče prepoved opravljanja dela, opozori na pravne posledice, če pogoja ne bi izpolnjeval tudi vnaprej, in mu izda tudi pisno navodilo oziroma vabilo, da se v razumnem roku pride testirat. Odvetnica je svetovala, da testiranje organizira delodajalec, tudi če je tisti teden že izvedel organizirano samotestiranje, da zaposleni ne bi imel prepovedi dela ves teden do prihodnjega samotestiranja.Kolikokrat sme delavec zavrniti izpolnjevanje PCT-pogojev, je odvisno od delodajalca oziroma njegove opredelitve, ali gre za disciplinsko kršitev ali pa bo zavrnitev osnova za redno odpoved delovnega razmerja iz krivdnega razloga, je pojasnila Bakovnikova.Postopek je podoben kot v primeru, če zaposleni na delovno mesto pride alkoholiziran. Ob izreku prepovedi dela se mu plača stoodstotno nadomestilo plače brez malice in prevoza. Podlage, da odsotnost od dela ne bi bila plačana ali bi bilo plačilo zmanjšano, Bakovnikova ne vidi.Če bi se zaposleni upiral prepovedi opravljanja dela zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, lahko delodajalec uporabi varnostno službo oziroma ravna, kot bi to veljalo za zunanje obiskovalce, še pravi odvetnica.