Kaj se je zgodilo z Milanom Krekom? Nijz odgovarja ...

Po tistem, ko si je direktor Nijzpozabil nadeti masko pri točenju goriva na bencinskem servisu, se zdi, da se je iz medijskega življenja nekoliko umaknil. Že nekaj časa ga nismo opazili, da bi nastopal na novinarskih konferencah, kar je v preteklosti bila njegova skoraj dnevna rutina. In če je kdo pomislil, da se je Krek samoizoliral, to ne drži. Iz prve vrste poročil v drugo ga je potisnil novi zakon o nalezljivih boleznih.Krek je vse do nedavnega vodil koordinacijo komuniciranja, to pa je z razglasitvijo epidemije in po novem zakonu o nalezljivih boleznih prevzelo ministrstvo za zdravje, so nam pojasnili na Nijz. Tako se še pojavlja v medijih, a bistveno manj. Pojasnili so še, da Krek nima covida 19.