Kaj se je zgodilo Viliju Kovačiču

Ustavno sodišče je zavrnilo, zavrglo ali ni sprejelo v obravnavo pobude za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah in ustavni pritožbi zoper sodbo upravnega sodišča (I U 1610/2019) Viljema Vilija Kovačiča in Tomaža Ogrina.

Pobudnika sta poleg zakon o lokalnih volitvah izpodbijala sodbo upravnega sodišča, ki se nanaša na volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in domnevne nepravilnosti.

»Nasprotujeta stališču, da ugotovljena nepravilnost v zvezi s financiranjem volilne propagande v glasilu "Ljubljana" ni bistveno vplivala na volilni izid. Ker sodišče ni dopustilo razširitve obtožnice in izvedbe pravilno predlaganih dokazov, naj bi prav tako kršilo njune ustavne pravice,« sta utemeljevala svoje zahtevke in dodala, da je bila kršena pravica do izvajanja dokazov, do poštenega sojenja in nepristranskega sodnika, vse to pa naj bi vodilo do tega, da je bila kršena volilna pravica.

Kaj pravi ustavno sodišče

»Po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka Ustavno sodišče torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju. Pomembno ustavnopravno vprašanje, kadar se pobuda vlaga hkrati z ustavno pritožbo, pa je lahko samo tisto, ki je odločilno za sprejem ustavne pritožbe v obravnavo. Po oceni Ustavnega sodišča ta pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, do katerih se Ustavno sodišče še ne bi opredelilo,1 zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (1. točka izreka). Ob tem se Ustavno sodišče ni opredeljevalo do vprašanja, ali procesne predpostavke za obravnavo pobude izpolnjuje tudi pobudnik Tomaž Ogrin,« so sporočili iz ustavnega sodišča.

»Ustavno sodišče ustavne pritožbe pritožnika Vilijema (Vilija) Kovačiča ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena ZUstS (2. točka izreka),« so zapisali. Pa še: »Ustavno sodišče je ustavno pritožbo pritožnika Tomaža Ogrina zavrglo, ker ni upravičena oseba (3. točka izreka).«

O zadevah so odločali predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto, Rok Čeferin, Klemen Jaklič, Rajko Knez, Neža Kogovšek Šalamon, Špelca Mežnar, Rok Svetlič in Marko Šorli. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah in ustavnostno pritožbo, ki se je nanašala na pritožnika Vilija Kovačiča, zoper sodbo upravnega sodišča, so ustavni sodniki sprejeli s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli. Pri tretji točki so bili ustavni sodniki soglasni.