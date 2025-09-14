Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življanje lahko spremeni ...« (FOTO)

Včasih nas življenje postavi pred dejstva, ki jih do tistega trenutka nismo mogli niti verjeti. Takrat se pogled na vsakdan in na vrednote, ki jih nosimo s sabo, povsem spremeni. To je izkusil tudi Uroš Brežan, poslanec Gibanja Svoboda, ki je v osebni izpovedi poudaril, kako pomembni so ljudje, ki delujejo v našem zdravstvenem sistemu.

»Hvaležen za vse, kar so postorili zame v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in tudi za pravo in hitro usmeritev ekipi Zdravstvenega doma Tolmin. V našem zdravstvenem sistemu je ogromno prizadevnih, sposobnih in sočutnih ljudi. Zdaj sem že s svojimi doma in na poti okrevanja. Rabil bom nekaj časa, a verjamem, da bo šlo. Držite pesti in pazite nase!« je še zapisal na Facebooku.

Brežan je sicer v politiko vstopil kot župan Občine Tolmin, kjer je funkcijo opravljal od leta 2006 do leta 2022. Nato je prevzel mesto ministra za okolje in prostor, pozneje pa postal minister za naravne vire in prostor v 15. slovenski vladi. Danes je poslanec v Državnem zboru in aktiven član Gibanja Svoboda.