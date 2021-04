Kaj se dogaja? Že tretja pogrešana mlajša oseba

Od srede, 14. aprila, je pogrešan 20-letniiz Vuzenice, je sporočila policija.Visok je okoli 170 centimetrov, vitke postave in ima na paž pristrižene rjave lase. Nazadnje so ga videli v sredo zjutraj, ko je odšel od doma.Vse, ki so ga opazili, policija prosi, da to sporočijo na telefonsko številko postaje Radlje ob Dravi (02) 887 06 00, na 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.Vid je že za tretja mlajša oseba, ki jo pogrešajo v zadnjih dneh. Policija je danes sporočila, da pogrešajo tudi 16-letno Teo Brletić iz Kamnika . V sredo pa je policija sporočila, da je pogrešana 15-letnica iz okolice Zagorja ob Savi, ki se je vmes že vrnila domov.