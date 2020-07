Kaj se dogaja? Že drugi dan zapored so se tresla tla

V soboto, 18. julija, ob 18.18 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Šmarja pri Jelšah, 79 km vzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Podčetrtka, Rogaške Slatine in Rogatca. Seizmologi ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). To je bil že drugi potres v dveh dneh. Tudi v petek je namreč nekatere Slovence malo pred 5. uro prebudilo tresenje tal.