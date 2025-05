Kaj se dogaja z Zidarjevo nedokončano vilo v Fiesi? Izklicna cena 1,7 milijona evrov

Stečajnima upraviteljema niti na današnji drugi javni dražbi v Celju ni uspelo prodati nedokončane vile nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi. Kot je za STA povedal stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek, dražbe ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila 1,7 milijona evrov.

Stečajni upravitelj zapuščine pokojnega Zidarja je ob tem napovedal, da bo pripravil nov predlog prodaje vile. Naslednja dražba bo predvidoma v drugi polovici julija. Na vprašanje, kolikšna bo na tretji dražbi izklicna cena, je Jurkošek odgovoril, da bo verjetno znižana na 1,5 milijona evrov.

FOTO: Šuligoj Boris

V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena za vilo 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, a se za nakup ni odločil.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v Zidarjevi zapuščini po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane. Po njegovi smrti leta 2021 se je osebni stečaj spremenil v stečaj zapuščine.

FOTO: Šuligoj Boris

V osebnem stečaju je tudi Zidarjeva nekdanja žena Vincencija Lambergar. Upnikom dolguje več kot milijon evrov, ki bi jih z uspešno prodajo vile v Fiesi lahko poplačala. Izkupiček od prodaje bo namreč šel v stečajno maso obeh osebnih stečajev.

Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da stoji vila na izjemni lokaciji v Fiesi, od morja je oddaljena kakih 200 metrov. Poleg objekta se prodaja tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo tudi velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta. Predkupno pravico ima sicer Občina Piran.

FOTO: Moni Černe

Zidar, nekdaj eden od najpomembnejših igralcev v slovenskem gradbenem sektorju, se je leta 2008 znašel v preiskavi v aferi Čista lopata. Proti njemu in vodstvenim delavcem drugih gradbenih podjetij v Sloveniji so jo pristojni organi sprožili zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in kartelnega dogovarjanja.

Družba SCT je leta 2011 končala v stečaju, Zidarja pa so sodno preganjali zaradi očitanih goljufij. Leta 2015 je razglasil osebni stečaj, v katerem je bilo priznanih za skupno 16,3 milijona evrov terjatev. Največji upnik je bil SCT v stečaju, ki je imel priznanih za 8,7 milijona evrov navadnih terjatev.