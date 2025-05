Kaj se dogaja v zdravstvu? Bolnik dobil termin čez 11 let, poslanec Reberšek: »Krade se na veliko!«​

Oči so znova uprte v slovensko javno zdravstvo, potem ko je pacient iz Trbovelj prejel datum operacije šele 2. junija 2036 – torej čez 11 let. Gre za poseg na otorinolaringološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

V spremnem pismu, ki ga je prejel po pošti, je bilo zapisano tudi uradno priporočilo, naj se zaradi »zelo dolge čakalne dobe (več let)« pozanima o možnosti samoplačniške obravnave.

Priporočilo za samoplačniški poseg priloženo uradni napotnici

Pacient, ki je bil napoten na operacijo nosu, je prejel dopis, v katerem med drugim piše:

»Glede na zelo dolgo čakalno dobo (več let) vam svetujemo, da se pozanimate za možnost posega v samoplačniških ambulantah. Prilagamo seznam nekaj teh možnosti.«

V dopisu je bil priložen tudi seznam zasebnih ambulant, ki izvajajo tovrstne posege, vendar proti plačilu. Podatek, da bo moral na termin čakati več kot desetletje, je sprožil val ogorčenja v javnosti.

Politična reakcija: »Krade se na veliko!«

Na dogajanje se je odzval poslanec Nove Slovenije (NSi) Aleksander Reberšek, ki je na spletu objavil fotografijo pisma in ostro zapisal: »V NSi smo ničkolikokrat vložili zakon, da bi pacient, ko storitev potrebuje, to storitev dobil TAKOJ! Ne pa da čaka 11 let nanjo. Koalicija je vsakokrat naš zakon vedno zavrnila. Povem pa vam, dokler se boste delili na osnovi javno ali zasebno in dokler bo koalicija izkoriščala besedo JAVNO, bo situacija takšna.«

Dodal je še: »In v takšnem sistemu se preplačuje vse, kar se preplačevati da!!! Krade se na veliko! Milijoni odtekajo na dnevni ravni!!!! Morda boste nekoč ravno vi tisti, ki boste čakali v čakalni vrsti. Boste potem bolje razumeli, da je vseeno, kdo storitev opravi? Važno je, da storitev dobite TAKOJ in da je KVALITETNO opravljena!!!!«

