Kaj se dogaja v Ljubljani? Zakaj so ostali brez elektrike?

V Ljubljani je marsikdo nekaj minut čez šesto ostal brez elektrike. »Nenapovedano in naenkrat je brez elektrike pol Ljubljane ... Kodeljevo, Moste, BTC, do centra,« nam je sporočila razburjena bralka. Kot se je izkazalo, so bili prebivalci brez električne energije približno četrt ure.

Razlog za odklop naj bi tičal v požaru transformatorske postaje na Pokopališki ulici v bližini ljubljanskih Žal. Po informacijah PU Ljubljana je voznik izgubil nadzor nad vozilom in treščil v postajo. Na kraju so bili gasilci, ki so požar pogasili ter policija in reševalci.

Ker je postaja s ceste oddaljena kar precej metrov, domnevajo, da je voznik trčil zaradi trenutnega poslabšanja zdravstvenega stanja. Voznik je potreboval zdravniško oskrbo in so ga odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Na širšem območju Most in Bežigrada je še vedno motena oskrba z elektriko. Po podatkih prometnoinformacijskega centra zaradi poškodovanega transformatorja ne delujejo semaforji na širšem območju Novih Jarš, Tomačevega, Fužin in Bežigrada. Vse udeležence v prometu zato policisti pozivajo, naj bodo pri vožnji skozi križišča previdni in naj prilagodijo hitrost vožnje, tudi pešci naj to upoštevajo pri prečkanju vozišč.

Brez elektrike je bilo okoli 30.000 uporabnikov, za večino so težavo že odpravili, so za medije pojasnili na Elektro Ljubljana.

Več informacij sledi ...