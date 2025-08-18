ŽE OSMI PRIMER?

Kaj se dogaja v Bohinju? Poginil še en pes, ki se je kopal v jezeru

Imel je komaj pet mesecev.
Fotografija: Bohinjsko jezero. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Bohinjsko jezero. FOTO: Jure Eržen/Delo

N. B.
18.08.2025 ob 21:25
N. B.
18.08.2025 ob 21:25

Poslušajte

Čas branja: 1:19 min.

V nedeljo je po sprehodu ob Bohinjskem jezeru umrl petmesečni pes, poroča spletni portal Delo. To je neuradno že osmi primer psa, ki naj bi se zastrupil na območju jezera.

Čeprav so iz medijskih objav vedeli za poginule pse, so mislili, da je na tem delu voda varna. »Mi smo se res izogibali goščam, smo mislili, da je tu voda pretočna, da tu ni nevarnosti,« je za oddajo 24UR pojasnila lastnica. Ob jezeru so bili to poletje večkrat, tokrat pes ni dosti plaval, je pa z usti zagotovo zajel vodo. »Šel je enkrat v vodo in ven, niti mu ni pasalo, zapodil se je za igračo in to je bilo vse.« Vmanj kot uri je pes postal zmeden, letargičen, neodziven. Odpeljali so ga na veterino, a je vseeno kmalu poginil.

Strokovnjak za vode Mihael Toman je pozval k postavitvi opozorilnih tabel, še navaja Delo. Eno, ki označuje prepoved kopanja za ljudi in pse, je občina Bohinj na kraju zaznane gošče po junijskih primerih že postavila, še eno bo na območju Ukanca, kjer se je zgodil zadnji primer.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pes Bohinj jezero

Priporočamo

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Zgodovinsko srečanje v Beli hiši: Trump sporočil, na kaj je pristal Putin
Zelenski Trumpu izročil pismo za Melanio: »To ni za vas, ampak za vašo ženo« (FOTO)
Še ena tragedija na slovenskih cestah, moški umrl na kraju nesreče
Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.