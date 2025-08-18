Kaj se dogaja v Bohinju? Poginil še en pes, ki se je kopal v jezeru

V nedeljo je po sprehodu ob Bohinjskem jezeru umrl petmesečni pes, poroča spletni portal Delo. To je neuradno že osmi primer psa, ki naj bi se zastrupil na območju jezera.

Čeprav so iz medijskih objav vedeli za poginule pse, so mislili, da je na tem delu voda varna. »Mi smo se res izogibali goščam, smo mislili, da je tu voda pretočna, da tu ni nevarnosti,« je za oddajo 24UR pojasnila lastnica. Ob jezeru so bili to poletje večkrat, tokrat pes ni dosti plaval, je pa z usti zagotovo zajel vodo. »Šel je enkrat v vodo in ven, niti mu ni pasalo, zapodil se je za igračo in to je bilo vse.« Vmanj kot uri je pes postal zmeden, letargičen, neodziven. Odpeljali so ga na veterino, a je vseeno kmalu poginil.

Strokovnjak za vode Mihael Toman je pozval k postavitvi opozorilnih tabel, še navaja Delo. Eno, ki označuje prepoved kopanja za ljudi in pse, je občina Bohinj na kraju zaznane gošče po junijskih primerih že postavila, še eno bo na območju Ukanca, kjer se je zgodil zadnji primer.