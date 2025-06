Kaj se dogaja? V bližini naselja spet opazili medvedjega mladiča (VIDEO)

Res, da živimo na območju medveda, a zdi se, da so ti kosmatinci letos še posebej pogumni in nesramežljivi. Po tem, ko je prejšnji teden v okolici Škofljice strah sejala medvedka z mladičema, ki je hudo ranila 58-letno domačinko Nano ter napadla še njenega sokrajana, se opažanja medvedov kar vrstijo.

Na srečo so se druga končala veliko boljše, ljudje so se še pravočasno umaknili na varno, medvede pa ovekovečili s svojimi mobilnimi telefoni. Bralec Tomaž je medveda nato opazil na območju občine Ilirska Bistrica, tam naokoli ga je opazil tudi bralec Žan, nazadnje pa se je medvedji mladič odločil preveriti, kako poteka policijsko usposabljanje.

Opazili so ga namreč v Gotenici, kjer se urijo policisti Policijske uprave Koper. »Na izobraževanju v Gotenici nas je obiskal medvedek. Najbrž bo bolje, če ne pride za njim še mama,« so ob objavi na družabnem omrežju zapisali člani PU Koper.

Gotenica se sicer nahaja v občini Kočevje, vasica, ki so jo povsem preuredili v vadbeni center slovenske vojske in policije, pa je obdana z bujnimi gozdovi, kjer že od nekdaj bivajo medvedi, prebivalci okoliških vasi so jih vajeni in za zdaj jim je večinoma uspelo v miru sobivati.