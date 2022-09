Kaj se dogaja? Tik pred volitvami se umika mož Nataše Pirc Musar

V sredo je Državna volilna komisija (DVK) sporočila, da je tudi od Nataše Pirc Musar prejela predlog kandidature za predsednico republike. Priložila je 5.444 podpisov podpore. Predsedniška kampanja se bo zdaj tudi uradno začela, a v štabu Pirc Musarjeve je prišlo do nekaterih sprememb.

V javnosti kroži informacija, da mož Pirc Musarjeve Aleš Musar odstopa kot vodja njenega volilnega štaba. Prav tako ga ni bilo opaziti v ospredju pri oddaji podpisov.

Ali je kaj na tem, smo povprašali kar predsedniško kandidatko. Kot so pojasnili v njenem štabu, je Pirc Musarjeva informacije o tem podala že v izjavi za javnost ob vložitvi podpisov.

»Zdaj pa se začenja nova faza, uradna 30-dnevna kampanja do prvega kroga volitev. Vodenje kampanje in volilnega štaba prevzema Darinka Pavlič Kamien ob pomoči strokovne ekipe in prostovoljcev, ki uživajo moje popolno zaupanje,« je dejala.

Zakaj se je Musar umaknil, javno niso spregovorili.