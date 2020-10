Kaj se dogaja? Številni Slovenci nedosegljivi

Številni uporabniki Telekoma že vse jutro poročajo, da imajo težave in jih ni mogoče, saj so njihovi telefoni nedosegljivi ali zasedeni. Kaj se dogaja, preverjamo pri našem največjem mobilnem operaterju. Pri Telekomu so sicer napovedali, da bodo od ponedeljka od 21.30 do predvidoma danes do 8.00 izvajali nadgradnjo zalednih sistemov, kar pomeni, »da E-trgovina in Moj Telekom ne bosta dosegljiva. Onemogočeno bo tudi polnjenje predplačniških računov Mobi, IZI in SPAR Mobil.«Težave so se pojavile dan zatem, ko je Telekom začel uporabnikom ponujati uporabo tehnologije 5G . Storitev ponujajo v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz (to pomeni, da mora vaša naprava, denimo telefon, podpirati to frekvenco), načrtujejo pa, da bodo do konca leta s 5G v obstoječem frekvenčnem pasu pokril 33 odstotkov prebivalstva.