Kaj se dogaja? Spletna stran se je sesula

Stran ne deluje. FOTO: Pixabay

Dopoldne je začela delovati aplikacija, s katero se bodo vsi državljani lahko prijavili na cepljenje . A kot kaže, je že kmalu prišlo do tehničnih težav, saj stran zVem, na kateri naj bi se ljudje prijavili, okoli 13. ure ni delovala. Ali je do sesutja prišlo zaradi množičnega obiska, za zdaj ni znano. Približno ob 13.30 smo opazili, da stran ponovno deluje.Ta aplikacija je po besedah ministra podlaga za vse nadaljnje zahteve, ki jih bo pred nas postavljala epidemija in bo potrebno cepljenje oz. na to vezani procesi, tudi potrdila o cepljenju. Tistim, ki so se prijavili na cepljenje prek osebnega zdravnika ali na cepilnem mestu, ne bo treba ponovno podati prijave (prejeli bodo SMS, s katerim bodo potrdili pravilnost številke mobilnega telefona, ko bodo vaše podatke prenesli v novo aplikacijo; prenesenih je domnevno nekaj več kot 78.000 prijav, izključili so že cepljene). Če dvomite, da je bila vaša prijava potrjena, se sami prijavite prek portala zVem.Podrobnosti o tem, kako se lahko prijavite, preberite tukaj