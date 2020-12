Kaj se dogaja? Slovenijo danes že petkrat streslo

V sredo zvečer so iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso) sporočili, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic, magnitude 0,9 z žariščem 46 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Postojne. V prvih urah zadnjega dne leta 2020 so sledili še štirje potresi, prav tako pa so se tla ponovno stresla na Hrvaškem.Preberite tudi:Štiriindvajset minut čez polnoč so seizmografi zaznali potres magnitude 1,3 z nadžariščem pet kilometrov južno od Zagorja ob Savi. Naslednjič se je streslo ob 2.28 z magnitudo 0,7 z nadžariščem šest kilometrov jugozahodno od Krškega, 15 minut kasneje pa je bilo nadžarišče potresa magnitude 0,4 tri kilometre južno od Škofljice. Nekoliko močnejši potres z magnitudo 1,7 se je zgodil ob 5.50, nadžarišče pa pet kilometrov južno od Zagorja ob Savi oziroma 36 kilometrov vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Zasavja. Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Ob 4.33 pa je imel potres z žariščem 39 kilometrov jugovzhodno od Zagreba magnitudo 3,4, razkrivajo podatki Arsa o potresih.