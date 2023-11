Kaj se dogaja? Še en potres v bližini Šmarjeških Toplic, ta je bil še močnejši

Kot smo poročali, so v noči na soboto seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Šmarjeških Toplic, 61 km jugovzhodno od Ljubljane. Danes zvečer pa se je na tem območju zgodil še eden, ki je bil še nekoliko močnejši.

»V soboto, 11. novembra 2023, ob 18.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,8 v bližini Šmarjeških Toplic, 61 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci širše okolice Novega mesta, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so zapisali v Agenciji RS za okolje.

Pogosto se je treslo na območju Bovca

Pred dnevi je območje Bovca v treh dneh streslo še večkrat. Kar deset potresov so zabeležili.

Septembrsko poročilo Arsa (oktobrskega še ni) kaže, da je bilo septembra pri nas več potresov. »Najmočnejši (MLV = 3,3) je bil potres, ki se je zgodil 11. septembra ob 13.21 po UTC v bližini Avč (naselje v Občini Kanal ob Soči). Največja preliminarno ocenjena intenziteta potresa v Sloveniji je bila IV–V EMS-98,« so zapisali.