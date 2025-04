Kaj se dogaja? Nasilju na šolah ni videti konca, zdaj grožnje prejela še ljubljanska ravnateljica

Ravnateljica ljubljanske Osnovne šole Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek je v nedeljo na elektronski naslov prejela grožnjo, povezano s šolo. O tem so bili obveščeni tudi na policiji, kjer pravijo, da pri tem ni prišlo do neposrednega ogrožanja ljudi, zadevo pa še preiskujejo. Na šoli je odrejeno dodatno varovanje.

Z grožnjo je seznanjen tudi ljubljanski župan Zoran Janković. »To je lahko nevarno, lahko je navadna šala. To je problem družbenih omrežij,« je dejal v izjavi ob ogledu gradbišča na Železniški postaji Ljubljana.

Policija se je nemudoma odzvala

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so se na obvestilo o grožnji nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo izvedli prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti. Na splošno pojasnili, da se policisti odzovejo na vsak tovrstni primer, in ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedejo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem preverijo vse okoliščine in ukrepajo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščajo pristojne službe.

Med drugim so navedli, da policija sodeluje s šolami in drugimi pristojnimi institucijami, ki delujejo na polju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja nasilja tako v šolskem prostoru kot zunaj njega. »Naš skupni cilj je vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavljati občutek varnosti,« so zapisali.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je ob obisku v Novem mestu glede soočanja z grožnjami in medvrstniškem nasilju poudaril nujnost skupnega ukrepanja več ministrstev, »saj zgolj ukrepi enega ministrstva ne bodo zadostovali«.