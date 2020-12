Kaj se dogaja na trgu nepremičnin? Cene novih in rabljenih stanovanj so se znižale

V tretjem četrtletju 2020 je bilo prodanih za 356 milijonov evrov stanovanjskih nepremičnin, kar je za 126 milijonov evrov več kot v četrtletju pred tem, ko je bila skupna vrednost vseh prodaj 230 milijonov evrov, ugotavlja Statistični urad RS (SURS). Rabljenih stanovanj je bilo prodanih 1947 (vrednost njihovih prodaj je bila 196 milijonov evrov), rabljenih družinskih hiš pa 1417 (vrednost njihovih prodaj je znašala 140 milijonov evrov). Prodanih je bilo 93 novih stanovanjskih nepremičnin, kar je več kot v prvem četrtletju 2020 (76 prodaj) in več kot v drugem četrtletju 2020 (55 prodaj). Skupna vrednost njihovih prodaj je znašala 19 milijonov evrov.



Cene novih stanovanj so se v tretjem četrtletju letos glede na prejšnje četrtletje – po opaznem dvigu v drugem četrtletju (za 7,5 odstotka) – znova znižale, in sicer za 4,5 odstotka, ugotavljajo državni statistiki. Cene novih družinskih hiš so se v glede na prejšnje četrtletje prav tako znižale in sicer za 3,1 odstotek.



V Ljubljani so se zvišale cene rabljenih družinskih hiš, in sicer povprečno za 2,4 odstotka, medtem ko so se cene rabljenih stanovanj za 0,4 odstotka znižale.



Cene rabljenih stanovanj v Mariboru so se zvišale, in sicer za 3,3 odstotka, medtem ko so se cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (brez mestnih občin Ljubljana in Maribor) in cene rabljenih stanovanj v Ljubljani znižale (prve za 1,2 odstotka, druge za 0,4 odstotka).