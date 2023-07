Kaj se dogaja na CSD Maribor? Ena od pomočnic direktorice naj bi oškodovala javna sredstva za najmanj 10.000 evrov

Center za socialno delo Maribor je na tožilstvo in policijo vložil kazensko ovadbo zoper eno od pomočnic direktorice centra zaradi suma ponarejanja listin, zlorabe uradnega položaja ali pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Pomočnica naj bi javna sredstva oškodovala najmanj za 10.000 evrov.

»Na centru smo vsi zelo zgroženi,« je dejala direktorica Centra za socialno delo (CSD) Maribor Marjana Bravc. »To negativno vpliva na sliko CSD in diskreditira delo ostalih zaposlenih na CSD, ki se zelo trudijo,« je dodala.

Po navedbah portala Mariborinfo.com, ki je o zadevi poročal na podlagi anonimnega elektronskega sporočila, so se nepravilnosti dogajale na enoti CSD Maribor Center.

Bravc je za medije zapisala, da je bila kot direktorica v začetku junija seznanjena, da naj bi sorodnik pomočnice prejemal denar s področja enkratnih socialnih pomoči. Zagotovila je, da je nemudoma ukrepala in pomočnici odvzela vsa pooblastila in dostope do informacijskega sistema, saj je imela kot pomočnica zelo široka pooblastila.

Dve notranji komisiji

Po njenem pojasnilu sta bili imenovani dve notranji komisiji. Ena je pregledala izplačila socialnih transferjev v funkcionalni obliki, druga pa vse zadeve s področja pravic iz javnih sredstev, ki jih je izvajala pomočnica. Komisija je pri tem ugotovila nepravilnosti od decembra lani. Vsa neupravičena izplačila javnih sredstev bodo morali prejemniki vrniti.

CSD je po besedah Bravčeve že sprejel dodatne ukrepe, s katerimi bi preprečili ravnanja v nasprotju z zakonodajo.

Pomočnica direktorice ni več zaposlena na CSD Maribor, za mesto, ki ga je zasedala, pa so že objavili razpis. Rok za prijavo se je iztekel 22. julija.

»Nedopustno je, da kateri koli javni uslužbenec izrablja sistem in javna sredstva nakazuje nekomu, ki do te pomoči ni upravičen,« je zapisala Bravc. »Takšna dejanja na CSD ostro obsojamo in takšnim uslužbencem ni mesta med nami,« je dodala.

Upoštevati zakonodajo

Strokovni delavci CSD morajo po njenih besedah pri svojem delu upoštevati zakonodajo, ki ureja socialno varnost, in spoštovati upravne postopke. Vsak javni uslužbenec se je dolžan iz postopka izločiti, če gre za osebo, s katero je v sorodstveni ali drugi zvezi. Njihovo ravnanje mora biti v skladu z etičnim kodeksom socialnega varstva.

Bravc več podatkov ni mogla posredovati, saj kriminalistična preiskava primera še poteka.