Kaj se dogaja? Na bencinskih servisih zmanjkuje pogonskega goriva

V družbi Petrol, največjem trgovcu z naftnimi derivati v državi, po vsej Sloveniji zaznavajo povečano povpraševanje po pogonskem gorivu. Ponekod prihaja zaradi tega tudi do kratkoročnih izpadov zaloge, so za STA pojasnili v podjetju. V torek se namreč ob prehodu na novo ureditev regulacije cen pričakuje občutnejša podražitev bencina in dizla.

V Petrolu navajajo, da povpraševanje močno presega dolgoletna dnevna povprečja, tako da na posameznih bencinskih servisih prihaja tudi do kratkoročnih izpadov zaloge. Ob podobnih primerih v zadnjih mesecih se je to dogajalo predvsem na servisih, kjer se z gorivom, predvsem dizlom, oskrbujejo večji porabniki, na primer kmetovalci.

V podjetju pravijo, da se vseskozi trudijo, da bodo vsa prodajna mesta ustrezno oskrbljena že v teku dneva. Obenem pa so zaradi povečane prodaje na takšnih servisih že povečali tudi dobavo goriva.

V Petrolu opozarjajo še, da zaradi povečanega prometa in občasnih zastojev na slovenskih cestah dobava goriva na nekatera prodajna mesta prihaja z zamudami, omejitev predstavljajo tudi dovoljena časovna okna voznikov avtocistern. V Petrolu ob tem vseeno pomirjajo, da imajo na zalogi zadostne količine goriva, strah pred pomanjkanjem pa je odveč.

Vlada posegla v cene

Vlada je v sredo sprejela uredbo o oblikovanju cen posameznih naftnih derivatov, ki bo z 21. junijem na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter.

Glede na rast cen nafte in naftnih derivatov v zadnjem času in še vedno šibak tečaj evra je tako kljub omejitvam marže in odpravi nekaterih dajatev pričakovati občutnejši dvig cen.