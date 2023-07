Kaj se bo zgodilo z namestnikom predsednika KPK, ki je udrihal po Janši in Hojsu?

Zapis podpredsednika KPK-ja Simona Savskega v zaprti skupini Miličniki – policisti na Facebooku dobiva nove razsežnosti. Potem ko so sredi meseca v Dnevniku na RTV Slovenija razkrili njegov zapis, v katerem je za nezaupanje v policijo krivil Janeza Janšo in nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, je moral Savski na zagovor k predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robertu Šumiju.

»Predsednik Komisije je namestnika seznanil s svojim stališčem, da je bilo njegovo ravnanje, čeprav je bil zapis objavljen v zaprti Facebook skupini in kljub ustavno varovanim pravicam, nepremišljeno, neprimerno funkciji, ki jo opravlja, ter neodgovorno do Komisije in škodljivo za njeno integriteto.«

Šumi je namestnika pozval, da se v bodoče takšnih ravnanj izogiba, oba pa sta se strinjala, da morajo biti zaposleni, še posebej pa funkcionarji Komisije, pozorni na svoja ravnanja, saj ravno oni javne uslužbence in funkcionarje pozivajo k temu, da morajo z lastnim zgledom krepiti ugled institucije, v kateri so zaposleni, da so funkcionarji 24 ur na dan in hkrati tudi nadzorniki vseh drugih funkcionarjev v Republiki Sloveniji.

Savski je v zaprti skupini na Facebooku zapisal: »Vi samo Janšo volite, pa bo skupaj s Hojsom vse skupaj razgnal z vodnim topom na solzivec. Jaz si takega liderja ne želim. Verjamem, da bodo tudi tile policisti vandalizem in napad na policista ustrezno obravnavali. So pa danes drugi časi. Drugačna vzgoja mladih, pokvarjeni politiki ...«

Šumi je še zagotovil, da je delo senata pri sprejemanju odločitev profesionalno, in sicer ne glede na to, kdo je obravnavana oseba. Šumi je zavrnil vsakršna »takšna in drugačna namigovanja v javnosti, da bi bile odločitve senata pod njegovim vodstvom pristranske oziroma politično motivirane.«

Na zapis se je sredi meseca odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je po funkciji pristojna za imenovanje in razreševanje članov senata Komisije. Zapisala je, da meni, da »je komunikacija namestnika predsednika KPK-ja neprimerna in da morajo funkcionarji in politiki z načinom komunikacije krepiti zaupanje ljudi v delo državnih organov ter s tem prispevati h krepitvi integritete«.