Kaj se bo zgodilo, če ostanemo brez ruskega plina? Obetajo se strahotne spremembe

Invazija ruske vojske na Ukrajino bo imela vpliv tudi na slovenski prostor in gospodarstvo. Kot je za Televizijo Slovenija povedal Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, smo pred naslednjim kriznim valom, »ki tokrat ne bo posledica nevidnega virusa, ampak zelo vidnih ruskih topov, tankov in letal«.

Kot pravi, bo vojna v Ukrajini na slovensko gospodarstvo vplivala na več ravneh. »Rusija je tesno povezana z evropskim in slovenskim gospodarstvom, to sodelovanje bo v veliki meri zamrlo, onemogočeno bo poslovanje, težave bodo pri plačilnem prometu. Gre tudi vprašanje zavarovanj poslov, ki bodo šla v nebo. Pričakujemo lahko prekinitev projektnega sodelovanja, sankcije omenjajo tudi prepoved izvoza,« je povedal.

»Še bolj kompleksna je zgodba z Ukrajino: po zadnjih podatkih je nekaj slovenskih tovornjakov ostalo znotraj meja, šlo naj bi za štiri tovornjake. Dostop do ukrajinskega trga je onemogočen. Lahko pričakujemo, da bo prišlo do težav s transportom v prihodnjih dneh,« je pojasnil in dodal, da se bo te dni Evropska komisija sestala na temo, kako omogočiti varne koridorje za transport na tem območju. Zbornica pa bo organizirala tudi srečanje podjetij, ki delujejo na ruskem in ukrajinskem trgu, predvsem zato, da bodo lahko izmenjali informacije in izkušnje.

Cene energentov se bodo višale

Kaj pa nas čaka na trgu energentov? Cene nafte so se že zvišale, za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 96,53 dolarja, kar je 4,43 dolarja več kot v sredo. Gre za najvišje cene v zadnjih sedmih letih.

»Na tem področju lahko računamo na sorazmerno počasen, toda vztrajen dvig vseh cen energentov,« pa je dejal Peter Novak, energetski strokovnjak in nekdanji profesor ljubljanske strojne fakultete. »Ne bo hitrega znižanja, ki smo ga pričakovali po končani zimi. Situacija je zdaj drugačna. Svet se razvija, potrebuje vedno več energije za svoj obstoj. Rusija je napovedala cene nafte in plina – za plin 200 dolarjev za megavatno uro, do nedavnega je bila 26. To je strahotna sprememba, čim prej se moramo energijsko osamosvojiti,« je pojasnil.

Se lahko zgodi, da bo Rusija ustavila dobavo plina? Novak pravi, da trenutno Rusi pogodbe izpolnjujejo dosledno, tudi Gazprom je to potrdil. Če bodo seveda za to možnosti. Rusi bodo po njegovem mnenju plin dobavljali, če jim tega ne bodo preprečile sankcije EU in ZDA.

»Alternative za ruski plin nimamo, kajti tudi ZDA ne bodo mogle izpolnjevati naših zahtev. Kar 30 odstotkov plina pri nas je ruskega, poleg tega imamo načrte še s Severnim tokom. Prehod na obnovljive vire ne more biti trenuten, tudi ne izgradnja jedrskih elektrarn. Trenutno moramo izkoristiti to, kar imamo doma. Biomaso moramo izkoristiti drugače, kurjenje z drvmi mora biti preteklost.«