Razkrivamo vrednosti domov naših političnih veljakov

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki temeljijo na tržnih razmerah z začetkom letošnjega leta. Te vrednosti so bile izračunane za vse nepremičnine, evidentirane v uradni evidenci vrednotenja, in so javno dostopne prek aplikacij na portalu Prostor.

Če še niste preverili vrednosti vaše nepremičnine, to lahko storite z le nekaj kliki na portalu E-prostor GURS.

Preverili smo, kakšne vrednosti imajo nepremičnine, v katerih prebivajo predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin. Izhodišče za pregled so bili naslovi stalnega bivališča, ki so jih navedli v času parlamentarnih volitev 2022.

A pozor! Objavljeni podatki ne razkrivajo celotne slike. V evidenci ni mogoče razbrati, ali so politični funkcionarji lastniki celotne nepremičnine ali le solastniki, prav tako ni jasno, ali posedujejo dodatna zemljišča ali druge nepremičnine, ki jih niso prijavili kot stalno prebivališče. Geodetska uprava tudi ne razkriva osebnih podatkov lastnikov, zato so lahko podatki le okviren vpogled v vrednost bivališč na naslovih, ki so jih posamezniki uradno navedli.

Posplošena tržna vrednost temelji na modelu, ki upošteva več dejavnikov, kot so lokacija, vrsta objekta, leto gradnje, velikost in stanje nepremičnine.

Aplikacija na portalu Prostor omogoča vpogled vsakomur

Javnost ima do vrednosti dostop prek aplikacije »Registri nepremičnin« na portalu Prostor. Za posamezen naslov je mogoče pridobiti ocenjeno vrednost stanovanja ali hiše, vendar brez podatkov o lastnikih. Aplikacija tako omogoča le okvirno primerjavo med različnimi območji, stavbami in tipi nepremičnin.

Gibanje Svoboda

Robert Golob, predsednik vlade, trenutno živi v najetem stanovanju v Ljubljani. Menda gre celo za najdražje najeto stanovanje v Sloveniji, saj mesečno za najemnino odšteje 4500 evrov. Pred ločitvijo od bivše soproge Jane Nemec pa je živel v hiši v Kromberku pri Novi Gorici. Gre za dvonadstropno stavbo, ki ima površino zemljišča pod stavbo 268 m² površine in vsoto vseh površin 311 m². Od tega je 200 m² bivalnega prostora, 66 m² kleti in 25 m² odprtih teras. Ocenjena vrednost: 394.000 evrov, hiša pa je bila zgrajena leta 2004. Hiša je danes last Nemčeve.

Vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič živi v enonadstropni hiši v Čatežu ob Savi, zgrajeni leta 1962. Površina zemljišča pod stavbo je 135 m², bivalnega prostora je 175 m². Hiša ima tudi garažo, klet in teraso. Vsota vseh površin v stavbi je 430 m² in naj bi bila hiša v osmih etažah. Vrednost: 87.600 evrov.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

Predsednik SDS Janez Janša prebiva v Ložnici pri Velenju, v hiši zgrajeni leta 1951. Obsega 153 m² bivalnega prostora in stoji na zemljišču velikem 300 m². Ocenjena vrednost: 123.100 evrov.

Jelka Godec, vodja poslanske skupine, živi v hiši v Ponikvi (občina Šentjur), s 146,7 m² bivalnega prostora in dodatki, kot so shramba, klet in terasa. Hiša meri skupno 229 m² in je ocenjena na 183.500 evrov.

Nova Slovenija (NSi)

Matej Tonin živi v Lazah v Tuhinji, v hiši s 73 m² bivalne površine ter dodatno garažo, kletjo in balkonom. Hiša ima tri etaže. Vse površine skupaj merijo 248,5 m². Ocenjena vrednost: 208.500 evrov.

Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine, prebiva v vrstni hiši v Komendi, zgrajeni leta 1987. Ima 93 m² bivalnega prostora in dodatnih 67 m² drugih površin. Vrednost: 257.100 evrov.

Socialni demokrati (SD)

Matjaž Han prebiva v Radečah v hiši z 255 m² bivalnega prostora in 377 m² neto tlorisne površine. Ocenjena vrednost: 241.300 evrov.

Jani Prednik, vodja poslanske skupine, živi v Kotljah (Podgora). Hiša ima 102 m² bivalnega prostora in skupaj 284 m² površine. Ocenjena vrednost: 212.700 evrov.

Levica

Asta Vrečko: podatkov o njenem bivališču nismo našli. V DZ ni bila izvoljena.

Vodja poslanke skupine Matej Tašner Vatovec živi v Kopru v stanovanjskem bloku, kjer je vrednost stanovanj ocenjena od za 60 m² 245.000 evrov, 87 m² 321.500 evrov, 68 m² 275.000 evrov, 97 m² 385.000 evrov.

Poslanska skupina Demokrati (nepovezani)

Anže Logar ima hišo na Parmovi ulici v Ljubljani, s 310 m² skupne površine, 155 m² bivalnega prostora in 217 m² zemljišča. Vrednost: 529.000 evrov.

Nepovezani poslanci

Mojca Šetinc Pašek živi v Pijavi Gorici v hiši z dvema nadstropjema. Površina vseh prostorov znaša 232 m², bivalnega prostora je 133 m². Ocenjena vrednost: 380.800 evrov.

Dejan Kaloh prebiva v bloku v Mariboru. Glede na površino stanovanja (ocenjujemo med 70 in 84 m²) in cene v stavbi iz leta 2001, bi vrednost znašala približno 214.000 do 216.000 evrov.

Miha Kordiš živi v Dorfarju pri Škofji Loki. Hiša v treh etažah ima 127 m² bivalnega prostora, skupaj pa 273,5 m² vseh površin. Leto gradnje: 1976. Ocenjena vrednost: 305.400 evrov.

Vodja Državnega zbora

Urška Klakočar Zupančič stanuje v bloku v Tacnu (Ljubljana). Glede na razpoložljive podatke se cene stanovanj v tem bloku gibljejo med 295.700 evrov (60 m²) in 371.100 evrov (80 m²). Leto izgradnje: 2003.

Podpredsedniki Državnega zbora

Meira Hot živi v bloku v Luciji, kjer se cene za stanovanja gibajo od 155.000 evrov (27 m²) do 332.500 evrov (67 m²). Leto izgradnje: 1986.

Nataša Sukič biva pod Golovcem v Ljubljani v večstanovanjski stavbi iz leta 1906. Cene tam znašajo od 148.600 evrov (35 m²) do 287.800 evrov (81 m²).

Danijel Krivec živi v hiši v Srpenici s 135 m² bivalnega prostora, skupno 163 m² površin. Hiša stoji na 89 m² zemljišča in je montažne gradnje. Ocenjena vrednost: 160.400 evrov.