Jasno je, kaj bo dovoljeno in omogočeno za božič

Med božičnimi prazniki bodo veljali sledeči ukrepi, morda tudi za novoletne praznike:

prisotnost na delovnem mestu: gre za poziv zasebnemu sektorju, da imajo zaposleni kolektivni dopust in organizacijo dela od doma (24.12. do 10.1.2021), organi državne uprave opravljajo samo nujne aktivnosti

24.12. do 4.1. zaprtje vseh storitvenih dejavnosti, kjer se ni moč izogniti tesnim telesnim stikom (morda celo do 10.1)

24.12. do 4.1. prepoved ponujanja blaga in storitev z izjemami (živila, lekarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, dimnikarske storitve, osebni prevzem blaga, razen alkohola in alkoholnih pijač …)

šole zaprte do 4.1.2021, nato sledi odprtje za prvo triado, če se bo epidemiološka situacija izboljšala

vrtci odprti od 4.1.2021 naprej

24. in 25.12 dovoljen stik dveh gospodinjstev, maksimalno 6 oseb, otroci, mlajši od 15 let so izvzeti

24.12 od 12. ure do 25.12 do 20. ure in 31.12 od 12. ure do 1.1.2021 do 20. ure ne veljajo omejitve gibanja med občinami ali regijami

14-dnevna incidenca okuženih na 100 tisoč prebivalcev po regijah. FOTO: Vlada

Rahljanje še v primorsko-notranjski regiji



Pomoč staršem za vsakega otroka in ob rojstvu otroku



Pomoč kmetom



Pomoč podjetjem za zaposlene

Verski obredi spet dovoljeni

V cerkvah lahko v skladu z razrahljanimi ukrepi od danes pod strogimi pogoji maše znova potekajo ob navzočnosti vernikov. Za zdaj so se za to odločili le v ljubljanski nadškofiji in koprski škofiji. V novomeški bodo maše v navzočnosti vernikov začeli v sredo, v ostalih pa maš z navzočnostjo vernikov med božičnimi prazniki ne bo.



Islamska skupnost v Sloveniji je medtem danes sporočila, da ne bodo začeli z izvajanjem verskih obredov v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana in ostalih verskih objektih skupnosti po državi. Tako so se odločili, ker ne morejo zagotoviti upoštevanja vseh navodil iz vladnega odloka. Vsem posameznikom sicer ponujajo možnost, da ob predhodni najavi pri imamu v njihovih verskih objektih opravijo individualno molitev.

Na Brdu pri Kranju je potekala seje vlade, na kateri je vlada sprejela predlog PKP7 in načrt ukrepov med božičnimi prazniki. PKP7 bo moral potrditi še državni zbor. Gre za ukrepe, ki bodo državo stali okoli 550 milijonov evrov, pomagali pa bodo zajeziti težave, ki so nastale v drugem valu koronavirusua v Sloveniji.Vlada se je sicer odločila za dovoljeno gibanja med občinami 24. in 25. decembra ter 31.12 in 1. 1. 2021. Zbiranje ali druženje na javnem mestu ne bo dovoljeno, prav tako nobene prireditve. Policijska ura med 21. uro in 6. uro bo še naprej veljala.V petek je sicer bil vsak četrti, ki je prišel na test, pozitiven na koronavirus. Opravljenih je bilo 5.600 testov. Umrlo je 40 oseb. Sicer pa je minister za finance povedal, da bo država plačala gospodarstvu vse hitre teste - za podjetja, samostojne podjetnike, zadruge itd.»Okužbe ne razkrivajo nobenih novih žarišč,« je povedal vladni govorec za covid-19. »Pod slovenskim povprečjem glede na 7-dnevno obdobje na 100 tisoč prebivalcev je zdaj pet regij. Štirim statističnim regijam se tako z bolj sproščenim režimom pridruži v ponedeljek primorsko-notranjska regija.« Tako bodo lahko odprte trgovine z oblačili, obutvijo, športnimi artikli in avto saloni.Vlada je sprejela protikoronski paket številka 7. »V tem paketu je vlada največjo pozornost namenila socialnim vprašanjem državljanov in državljank, še posebej tistim najbolj ogroženim. Namenila je solidarnostne dodatke, izredne pomoči v določenih primerih. Upokojenci bodo deležni posebnega dodatka, takšnega kot je bil spomladi v PKP1,« je povedal finančni ministerj. Ta dodatek bodo prejeli z izplačilom meseca decembra.Vsi zaposleni, ki imajo manjšo plačo kot znašata dve minimalni plači, bodo dobili dodatek 200 evrov, študentje bodo dobili dodatek 150 evrov (kot v PKP1). Starši z otroki, od prvega do petega dohodninskega razred bodo dobili 50 evrov dodatka na vsakega otroka, prav tako rejniki. Starši, ki imajo 3 otroke, bodo dobili poseben dodatek v višini 100 evrov. Starši s 4 ali več otroki pa 200 evrov.»Uvajamo izreden ukrep ob rojstvu otroka. Pomoči v višini 500 evrov bodo deležni starši za otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenim od dne uveljavitve tega zakona do eno leto po koncu epidemije,« je dodal minister.Verski uslužbenci bodo dobili temeljnih dohodek v višini 700 evrov, prav tako jim bo država krila plačilo prispevkov.Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov so nosilci in člani kmetije starejši od 65 let, ki niso hkrati prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki za 2019 niso presegli 591,20 evra na mesecDo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije so upravičeni javni uslužbenci v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer v višini 30% urne postavke njihove osnovne plače.PKP7 prinaša spremembe na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja: - 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za 30-70% in - 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za več kot 70%.