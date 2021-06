Kaj po novem potrebujem za vstop na Hrvaško in vrnitev domov?

Slovenija je po evropskem zemljevidu še vedno oranžna, a se utegne to v nekaj urah spremeniti. FOTO: ECDC

Pravila za prehajanje mej se spreminjajo iz tedna iz teden, kar je prejšnji teden povzročilo kar nekaj slabe volje pri Slovencih , ki so dopustovali na Hrvaškem. Slovenija je namreč hrvaško obalo uvrstila na oranžni seznam, kar pomeni, da je za vrnitev v Slovenijo potreben test, in sicer za tiste, ki niso cepljeni in niso preboleli covida. Prav tako je treba ob vrnitvi v domovino dokazati, kje ste bivali zadnjih pet dni, saj vas v nasprotnem primeru lahko doleti karantena, tudi če prihajate z zelenega območja.Preverili smo, kaj trenutno potrebujete za potovanje k južnim sosedom. Za vstop na Hrvaško je še vedno potreben negativen test, saj je Slovenija po evropskih merilih še vedno oranžna. A že ta teden se utegne obarvati zeleno, saj bo v četrtek nov zemljevid ECDC. Hitri test ne sme biti starejši od 48 ur, PCR pa od 72 ur. Testa ne potrebujejo prebolevniki, cepljeni in otroci, mlajši od 12 let, ki potujejo s starši ali skrbniki.Osebe, ki prihajajo iz držav članic EU, držav schengenskega območja oziroma pokrajin teh držav, ki so na zeleni listi, lahko v Hrvaško vstopajo, kot so lahko pred pojavom bolezni, če ne kažejo znakov bolezni. Ti pogoji, ki jih je Hrvaška sprejela prejšnji teden, veljajo do 30. junija.Ker se pravila utegnejo spreminjati iz dneva v dan oziroma iz tedna v teden, vam svetujemo, da pred odhodom preverite, kakšni so aktualni pogoji za prehajanje meja