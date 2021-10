Diskriminacija pri izplačilu božičnice: preverite, da se ni zgodila tudi vam

Zagovornik načela enakosti je ugotovil dva nova primera diskriminacije pri izplačilu božičnice zaposlenim. Podjetji, ki sta se odločili izplačati letno nagrado iz naslova poslovne uspešnosti za leto 2020, sta zaposlene obravnavali neenako glede na njihovo zdravstveno stanje, kar je prepovedano, je sporočil zagovornik.

V prvem podjetju se je božičnica zaposlenim znižala že, če so bili med letom enkrat odsotni z dela zaradi bolezni, pri več kot treh odsotnostih pa je sploh niso prejeli. Gre za podjetje s področja proizvodnje kemikalij in zagovornik je ugotovil, da je to v pravilniku za izplačilo božičnice res imelo diskriminatorno določbo.

V drugem primeru gre za podjetje, ki se ukvarja z distribucijo električne energije, nižjo božičnico pa so prejeli zaposleni z resnim zdravstvenim stanjem. Zdravstveno stanje posameznika je po zakonu o delovnih razmerjih in po zakonu o varstvu pred diskriminacijo varovana osebna okoliščina. To pomeni, da nihče ne sme biti deležen slabše obravnave zaradi svojega zdravstvenega stanja, je v današnjem sporočilu za javnost zapisal zagovornik Miha Lobnik.

Lobnik ob tem poudarja, da za ugotovitev diskriminacije ni pomembno, ali je bilo neko ravnanje namerno ali nenamerno. »Pomembne so posledice. Tudi za gospodarstvo velja, da nihče ne sme biti slabše obravnavan samo zaradi svojega zdravstvenega stanja, nege otroka ali starševstva,« je zapisal in poudaril, da morajo biti s protidiskriminacijsko zakonodajo skladna tudi merila za izplačilo božičnice in drugih nagrad zaposlenim.