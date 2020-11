Kaj pa kralji ulice? Na njih so v epidemiji vsi pozabili (FOTO)

Zbiranje brezdomcev sredi Ljubljane in sredi epidemije. FOTO: Bralec



V primeru brezdomcev izjema?

Po Sloveniji z odlokom vlade še vedno velja prepoved zbiranja ljudi in nošenje mask na prostem. Pa to res velja za vse? Bralecnas je opozoril na brezdomce, ki jih je opazil sredi Ljubljane, kako se družijo na določenem mestu. Ob tem je dodal, da se zbirajo, popivajo in glasno prepevajo.»Policija je s tem seznanjena in dodaja, da je iz izkušenj iz spomladanske epidemije v takih primerih, če je prišlo do kršitev, sodelovala s CSD in CZ,« nam je povedalaiz Ministrstva za notranje zadeve. Na vprašanje, ali so bili v prvem ali drugem valu epidemije kdaj kaznovani brezdomci zaradi kršenja odloka o javnem zbiranju pa, da evidence ukrepov po ekonomskem statusu ali prebivališču oseb ne vodijo.Kot nam je povedalaiz Zavetišče za brezdomce v Ljubljani njihov center deluje, izvajajo se vsi programi z manjšimi prilagoditvami zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. »Spoštujemo ukrepe in k temu dosledno pozivamo tudi naše uporabnike storitev. Vstop brez maske in razkuževanja rok ni mogoč.«Navkljub temu pa je ta čas še posebej težaven za osebe, ki so brez doma. Pišornova dodaja: »Opažamo, da so stiske naših uporabnikov, ki so brezdomci precej večje kot ponavadi, problem je, ker preko dneva nimajo kje preživljati svojega časa in ker se bojijo zadrževanja v skupinah zaradi ukrepov. Nimajo se kam umakniti in težava je najti topel prostor, kjer bi se lahko pogreli vsaj za kratek čas. Tisti, ki še vedno imajo neko bolj ali manj primerno obliko bivanja pa so zaradi časov v katerih smo se znašli še v večji stiski, saj je negotovost, kaj bo jutri, nenehno prisotna.« Težava nastaja zaradi zagotavljanja prostora za vse brezdomce. Vljubljanskem zavetišču na Poljanski cesti so tako zelo omejeni, zato imajo težave pri spoštovanju ukrepov: » Potrebovali bi dostopna stanovanja za tiste, ki so zmožni samostojnega življenja, za ostale pa zavetišča, ki bi omogočala bolj človeka dostojno bivanje, predvsem v prostorskem smislu (trenutno v našem zavetišču v eni sobi biva okoli 10 uporabnikov, premalo je sanitarij in prostora).«Na Ministrstvu za notranje zadeve jasno povedo, kakšen odlok velja v tem času: »Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi je zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere. Odlok je treba tolmačiti življenjsko, kar pomeni, da bi lahko šlo v primeru brezdomcev za izjemo. Dodajamo pa, da bi morda lahko v tem začasnem obdobju, ko bo veljala t. i. epidemiološka ura, brezdomci uporabili zavetišča, seveda ob upoštevanju priporočil NIJZ.«