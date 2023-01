Kaj odgovoriti, ko otrok vpraša: Mami, ali sem debela?

Mamice deklet se zagotovo zavedajo, da se bodo v obdobju odraščanja njihova ljubko dekle začelo primerjati z drugimi dekleti. Spraševala se bo o sebi, o svojem telesu in svojem videzu. Ne glede na to, ali se še tako pripravljam na to, da jim bomo pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja, smo običajno, ko do njih pride, nepripravljeni in presenečeni. Še posebej šokantno je lahko, ko iz ust sedemletnice prileti vprašanje: »Mami, ali sem debela?«

Kako odgovoriti na to vprašanje in kaj se skriva za takšnim vprašanjem, smo povprašali zakonsko in družinsko terapevtko, psihoterapevtko in strokovno sodelavko Ambulante SFU Ljubljana dr. Lucijo Hrovat. V njihovo ambulanto tedensko dobivajo klice za strokovno psihoterapevtsko pomoč za razreševanje stisk otrok in mladostnikov in doda, da vse sprejmejo in jim zagotovijo potrebno obravnavo.

Ko preseneti vprašanje: "Mami, ali sem debela?"

Hrovatova na vprašanje, kako se odzvati, ko otrok postavi takšno vprašanje, v smislu 'ali sem debela', odgovarja, da starš najbolje pozna svojega otroka in ve, kakšen je njegov splošni razvoj, kognitivne, čustvene in fizične specifike, kakšen je vedenjski razvoj. Pove, da starš ve, kako otrok gleda na svet, na vrstnike, na težave, na dobre trenutke. »Treba je razvijati pristno zanimanje za otroka od rojstva naprej, vedeti, kaj se dogaja v posameznem razvojnem obdobju.

